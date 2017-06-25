Cегодня в Югре горела «Девятка»

Похожие:

Сегодня ночью в Югре на нефтяном месторождении горела газовая емкость Сегодня ночью на Северо-Хохряковском нефтяном месторождении Нижневартовского района ХМАО горела газовая емкость. В 00:40 поступило сообщение о возгорании газовой емкости. Пожар локализован в. Пожар ликвидирован в 00-44. К тушению пожара от подразделений МЧС привлекалось 2 единицы ... Читать полностью >>

16 тонн химических реагентов похищено с месторождения в Югре На месторождении Сургутского района произошла кража. Полицейским удалось найти вора. Злоумышленником оказался работник одного из нефтегазодобывающих предприятий. Он похитил 20 мешков с химическими реагентами общей массой 16 тонн, ущерб составил более 250 тысяч рублей. В итоге ... Читать полностью >>