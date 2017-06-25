Cегодня в Югре горела «Девятка»
Опубликовано: 25 июня 2017, 16:53 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня утром в городе Нефтеюганске ХМАО горел автомобиль «ВАЗ 2109».
В 08:17 поступило сообщение о возгорании автомобиль «ВАЗ 2109». Пожар локализован в 08-25 Пожар ликвидирован в 08-34. К тушению пожара от подразделений МЧС привлекалось 1 единица техники, 4 человека личного состава. Причины возгорания устанавливают органы дознания МЧС России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС Рф по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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