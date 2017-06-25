16 тонн химических реагентов похищено с месторождения в Югре

На месторождении Сургутского района произошла кража. Полицейским удалось найти вора. Злоумышленником оказался работник одного из нефтегазодобывающих предприятий. Он похитил 20 мешков с химическими реагентами общей массой 16 тонн, ущерб составил более 250 тысяч рублей.

В итоге похищенное было изъято в полном объеме, а следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, которое грозит мужчине — это лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.