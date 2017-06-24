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В Югре зарплата увеличится на 23 %, а пенсии на 14 %

Опубликовано: 24 июня 2017, 21:57 | Служба новостей "ЮграPRO"

Заработная плата в Югре увеличится на 23 процента, а среднедушевые денежные доходы населения и размер дохода пенсионеров вырастут на 14 процентов. Об этом рассказал заместитель губернатора Югры Павел Сидоров, выступая на заседании правительства округа под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Такой прогноз основывается на текущей динамике развития макроэкономической ситуации, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

На этом заседании был принят документ среднесрочного планирования, где установлены основные показатели прогноза социально-экономического развития региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Рубрики: Экономика. Метки: , , , , , .


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