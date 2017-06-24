Сборная Китая вышла на первое место в командном чемпионате мира по шахматам в столице Югры
Опубликовано: 24 июня 2017, 22:38 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня в Ханты-Мансийске на командном чемпионате мира по шахматам сборная Китая обыграла команду России со счетом том 2,5:1,5. Выигрыш своей команде принес Ли Чао, обыгравший на четвертой доске Владимира Федосеева.
После семи туров лидерство захватила команда Китая с 12 очками. Сборная России имеет 11 очков, а Польская дружина набрала 10 очков.
У женщин россиянки разгромили команду Польши 3,5:0,5. Выиграли Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина, вничью сыграла Екатерина Лагно.
В женском турнире по-прежнему лидируют сборные России и Украины, чьи участницы набрали по 12 матчевых очков, однако россиянки имеют в своем активе на 2 индивидуальных очка больше.
Пары 8-го тура:
Мужчины:
Беларусь – Польша, Китай – Норвегия, Индия – Россия, США – Украина, Египет — Турция.
Женщины:
Украина – Грузия, США – Азербайджан, Индия – Вьетнам, Польша – Китай, Египет — Россия.
Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: Ли Чао, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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