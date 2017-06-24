Сборная Китая вышла на первое место в командном чемпионате мира по шахматам в столице Югры

Сегодня в Ханты-Мансийске на командном чемпионате мира по шахматам сборная Китая обыграла команду России со счетом том 2,5:1,5. Выигрыш своей команде принес Ли Чао, обыгравший на четвертой доске Владимира Федосеева.

После семи туров лидерство захватила команда Китая с 12 очками. Сборная России имеет 11 очков, а Польская дружина набрала 10 очков.

У женщин россиянки разгромили команду Польши 3,5:0,5. Выиграли Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина, вничью сыграла Екатерина Лагно.

В женском турнире по-прежнему лидируют сборные России и Украины, чьи участницы набрали по 12 матчевых очков, однако россиянки имеют в своем активе на 2 индивидуальных очка больше.

Пары 8-го тура:

Мужчины:

Беларусь – Польша, Китай – Норвегия, Индия – Россия, США – Украина, Египет — Турция.

Женщины:

Украина – Грузия, США – Азербайджан, Индия – Вьетнам, Польша – Китай, Египет — Россия.