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Россияне возглавляют гонку на чемпионате мира по шахматам

Опубликовано: 24 июня 2017, 8:17 | Служба новостей "ЮграPRO"

23 июня в Ханты-Мансийске были сыграны партии шестого тура командных чемпионатов мира, сообщает пресс-служба АУ «ЮграМегаСпорт».

В мужском чемпионате лидер гонки сборная России обыграла команду Польши 3:1. У россиян выиграли Ян Непомнящий и Владимир Федосеев.

Команда Китая выиграла у Украины 2,5:1,5 благодаря победе Дин Лижэня над Русланом Пономаревым на первой доске.

Белорусы одержали крупную победу над норвежцами 3,5:0,5. Победу команде обеспечили Сергей Жигалко, Владислав Ковалев и Алексей Федоров.

Матч Индия – Турция завершился боевой ничьей.

Команда США выиграла у египтян 3:1.

Лидерство в турнире сохраняет команда России, чьи участники набрали 11 матчевых очков. На шаг позади идет команда Китая.

У женщин россиянки обыграли индианок со счетом 3:1. Победу команде принесли Валентина Гунина и Ольга Гиря, выигравшие у своих соперниц.

Команда Украины победила Азербайджан 2,5:1,5. Выиграли Наталья Жукова, Инна Гапоненко, вничью сыграли Юлия Осьмак, проиграла Наталья Букса.

Китаянки выиграли у американок со счетом 3:1. Выигрыш команде из Поднебесной обеспечили Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе. С таким же счетом грузинки победили Вьетнам. Свои партии выиграли Бела Хотенашвили и Саломе Мелия.

Команда Польши разгромила Египет 3,5:0,5.
После шести туров лидируют сборные России и Украины – по 10 матчевых очков. На 2 очка отстают китаянки.

Пары 7-го тура:
Мужчины:
Египет – Беларусь, Турция – США, Украина – Индия, Россия – Китай, Норвегия — Польша
Женщины:
Египет – Украина, Россия – Польша, Китай – Индия, Вьетнам – США, Азербайджан – Грузия.

Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , .


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