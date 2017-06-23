Знатная добыча. За вылов 8 язей рыбака в ХМАО могут посадить в тюрьму на два года

Полицейские Березовского района устроили рейд на предмет незаконной добычи биологических ресурсов.

В начале недели полицейские задержали 47-летнего мужчину, который при помощи самоходного транспортного плавающего средства и используя сети, поймал рыбу язь, в количестве 8 штук.

Кстати, двумя днями позже стражи порядка задержали 28-летнего жителя пгт. Березово на рыбалке. Оказалось, рыбак не имеет законного разрешения на добычу. Всего мужчина добыл 16 особей пресноводных пород: щуки, язя и окуня.

В итоге, на мужчин завели уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба ОМВД России по Березовскому району.