Знатная добыча. За вылов 8 язей рыбака в ХМАО могут посадить в тюрьму на два года
Опубликовано: 23 июня 2017, 15:10 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские Березовского района устроили рейд на предмет незаконной добычи биологических ресурсов.
В начале недели полицейские задержали 47-летнего мужчину, который при помощи самоходного транспортного плавающего средства и используя сети, поймал рыбу язь, в количестве 8 штук.
Кстати, двумя днями позже стражи порядка задержали 28-летнего жителя пгт. Березово на рыбалке. Оказалось, рыбак не имеет законного разрешения на добычу. Всего мужчина добыл 16 особей пресноводных пород: щуки, язя и окуня.
В итоге, на мужчин завели уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба ОМВД России по Березовскому району.
Рубрики: Березовский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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там по первому случаю ущерба на 200 рублей. Уж я то знаю.
Бред какой то.