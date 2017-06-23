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В Югре водитель «БМВ Х5» сбил на пешеходном переходе 8-летнего ребенка

Опубликовано: 23 июня 2017, 10:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано пять ДТП, в которых семь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Накануне вечером на ул. Мамонтовская Нефтеюганска 38-летний водитель автомобиля «БМВ Х5» сбил 8-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора. В результате аварии мальчик получил травмы.

Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: , .


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Комментарии

  1. сергей:
    23 июня 2017 в 11:26

    Это должно было когда нибудь произойти, этот автомобиль ездил по своим правилам. В городе с организацией движения полный бардак, ГИБДД в этом отношении полностью бездействует.

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