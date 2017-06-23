В Югре водитель «БМВ Х5» сбил на пешеходном переходе 8-летнего ребенка

За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано пять ДТП, в которых семь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Накануне вечером на ул. Мамонтовская Нефтеюганска 38-летний водитель автомобиля «БМВ Х5» сбил 8-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора. В результате аварии мальчик получил травмы.