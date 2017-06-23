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В Югре покупатель угнал у владельца автомобиль

Опубликовано: 23 июня 2017, 12:35 | Служба новостей "ЮграPRO"

В дежурную часть Мегион с заявлением об угоне автомобиля обратился 34-летний местный житель. Он рассказал, что договорился встретиться с неизвестным мужчиной по поводу продажи принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-2110». При встрече покупатель осмотрел машину, после чего попросил потерпевшего пустить его за руль, чтобы проверить ходовые качества машины. Как только незнакомец получил ключи от замка зажигания, он закрыл дверь автомобиля и скрылся на нем в неизвестном направлении.

Полицейским удалось задержать угонщика по горячим следам. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Уехать далеко мужчине не удалось, так как на трассе в районе Лангепаса в машине кончился бензин.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Мегиону.

Рубрики: Мегион. Метки: , .


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