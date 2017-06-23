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В Югре почтут память первого мэра Нефтеюганска Владимира Петухова

Опубликовано: 23 июня 2017, 14:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

26 июня в Нефтеюганске состоятся памятные мероприятия, приуроченные к 19-й годовщине со дня гибели мэра города Владимира Аркадьевича Петухова.

День памяти начнется в 9 утра с панихиды на городском кладбище. После чего участники направятся к памятнику Владимира Петухова на траурный митинг, который пройдет у места его гибели на аллее Комсомольской славы. Там же состоится пресс-подход с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоря Холманских; губернатора Югры Натальи Комаровой; председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председателя Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» Дмитрия Азарова.

В 12 часов начнется конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность». Так же запланированы круглый стол с представителями детской и молодёжной общественности «Патриотизм в современной молодежной интеллектуальной среде» и посещение площадки в рамках реализации проекта, реализуемого в Югре, «Марафон городского благоустройства». Завершатся мероприятия вечером памяти, сообщает пресс-служба Правительства Югры.

Рубрики: Нефтеюганск, Общество. Метки: , , , , , .


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