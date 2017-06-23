Украина догоняет Югру! В Киеве задержан главный редактор, обвиняемый в вымогательстве

В Киеве задержан главный редактор интернет-издания «Страна.uа» Игорь Гужва. Его обвиняют в вымогательстве взятки в размере 10 тысяч долларов у одного из действующих политиков за неразмещение компрометирующих материала. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Напомним, что 4 апреля 2017 года в Ханты-Мансийске задержали и отправили на допрос в полицию Эдуарда Шмонина, главного редактора «ОТВ — Югра». Возможно, вскоре ему будет предъявлено обвинение в вымогательстве. Писали корреспонденты «ЮграPRO» 5 апреля.

Но в Украине «правоохранители» работают не так профессионально, как в Югре, и там Игорь Гужва успел рассказать общественности, что уголовное дело против него сфальсифицировано. По его словам, уголовное дело было возбуждено после публикации критических материалов о депутате члене фракции «Радикальной партии» Дмитрия Линько. Господин Линько предлагал ему 20 тыс. долларов за удаление этого материала, но получили отказ.

«Пару месяцев назад к нам приходили люди от Линько. Предлагали 20 тысяч долларов, чтобы мы сняли один материал. Мы отказались. Вот с тех пор нам и пытаются шить уголовное дело», — заявил главный редактор издания «Страна.uа».

Отмечается, что в редакции интернет-издания обыски начались уже вчера вечером.

«У меня дома провели два обыска, один в феврале и второй в апреле», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» бывший подчиненный Эдуарда Шмонина, работающий журналистом в редакции «ОТВ-Югра».

Удивляет то, что ни в Ханты-Мансийском автономном округе, ни в Украине силовики не стали проверять компрометирующие материалы, а почему-то изолировали руководителей СМИ, видимо, кто-то чего-то очень боится… И вероятно, и в Югре, и в Украине работает пословица: «Закон, что дышло – куда повернешь туда и вышло».

Видимо, все они из пионерского детства, и на клич «Пионер – будь готов» взрослые дяденьки уже без пионерских галстуков дружно отвечают «Всегда готов»! Ну, а может они еще не повзрослели, а возможно тех, кто уже вырос не берут в «правоохранители» в кавычках.