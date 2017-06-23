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Шахматисты Чемпионата мира познакомились с достопримечательностями окружной столицы Югры

Опубликовано: 23 июня 2017, 10:53 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне шахматисты, судьи и сотрудники пресс-центра турнира прогулялись по незабываемым местам Ханты-Мансийска и узнали немного о истории и культуре северного края.

Обзорная экскурсия по городу собрала всех тех, кому наскучил вид игрового холла Югорской шахматной академии и пейзаж, открывающийся из окна гостиничного номера. Сборные Норвегии, Китая, Индии, США и Вьетнама отложили шахматные доски и поближе познакомились с городом.

Первым пунктом на маршруте экскурсионного автобуса стала визитная карточка югорской столицы – Археопарк. Могучие мамонты, саблезубые тигры и другие доисторические животные покорили сердца многих шахматистов.

Экскурсионный маршрут пролегал через Речной вокзал, где все желающие смогли сфотографироваться на фоне Иртыша, Центр зимних видов спорта им. А.В. Филиппенко и Кафедральный собор Воскресения Христова.

Многие шахматисты уже не первый раз приезжают в Ханты-Мансийск, но летний вид города не оставил спортсменов равнодушными.

«Я уже была в Ханты-Мансийске в ноябре прошлого года. Но тогда из-за сильных морозов совсем не успела посмотреть город, — делится впечатлениями от экскурсии номер 1 женской команды Китая Цзюй Вэньцзюй. – Сегодня так тепло и солнечно, что я получаю огромное удовольствие от прогулки. Ханты-Мансийск очень красив летом. Мое любимое место здесь – это парк в центре города, здесь так много красивых зеленых деревьев. Надеюсь, вернусь сюда через год на чемпионат мира среди женщин по нокаут системе».

Заключительной точкой двухчасового путешествия стало зеленое сердце города – парк Бориса Лосева. Фонтаны, невероятной красоты березки и, конечно же, радостные улыбки теперь уже навсегда останутся не только на страницах участников мирового первенства в социальных сетях, но и в сердцах участников командных чемпионатов мира.

Рубрики: Спорт, Страна и Мир, Фото, Ханты-Мансийск. Метки: , , .


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