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Сегодня в Югре автомобиль сбил велосипедиста. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован

Опубликовано: 23 июня 2017, 18:45 | Служба новостей "ЮграPRO"

В городе Нижневартовске ХМАО автомобиль сбил мужчину лет 40 – 45, которые ехал по проезжей части.

Мужчина сейчас находится в нижневартовской окружной клинической больнице и проходит всестороннее обследование, сообщает Нв-86.

«Велосипедист пьяный. Живой, но состояние тяжелое», — написала в одном из Нижневартовских пабликов Евгения Вартовская.

Рубрики: Нижневартовск, Происшествия.


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