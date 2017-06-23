Сегодня в Югре автомобиль сбил велосипедиста. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован

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22-летний закладчик наркотиков задержан в ХМАО (Видео) Сотрудники полиции Нижневартовска задержали 22-летнего жителя города, подозреваемого в распространении наркотиков. Накануне, полицейские, проводя обход территории 5-го микрорайона в районе одного из домов по ул. Мира, заметили молодого человека, который при виде патруля попытался скрыться. При ... Читать полностью >>