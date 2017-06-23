Ректор Татьяна Карминская не пришла на церемонию открытия мемориальной доски поэта, профессора ЮГУ Ювана Шесталова

Накануне в столице Югры на пересечении улиц Калинина и Чехова открылась мемориальная доска, посвященная основоположнику мансийской поэзии и литературы Ювану Шесталову. 22 июня 2017 года Ювану Николаевичу исполнилось бы 80 лет. Знаменательно, что Юван никому в Югре не доверил бы открыть мемориальную доску. Накидка слетела в первую минуту начала торжественной церемонии, и в этом некоторые приглашенные увидели «знак присутствия поэта».

Немногие знают, что Юван Шесталов был не только основоположником мансийской поэзии и литературы, но и идея создании университета в Ханты-Мансийске принадлежала также ему. Именно Юван Шесталов убедил первого всенародно избранного губернатора Югры Александра Филипенко создать университет в столице ХМАО. До последних дней жизни Юван Николаевич работал в родной альма-матер на должности профессора.

Как бы предчувствуя свою смерть, Юван Николаевич в своем кабинете на первом этаже третьего учебного корпуса ЮГУ создал свой музей, куда перенес почти всю свою библиотеку. После смерти поэта его сестра Альбина организовала музей в этом кабинете, но ректор ЮГУ Татьяна Карминская запросила 30 тыс. рублей за аренду помещения для музея, и пришлось перенести книги и экспонаты музея в помещение, предоставленное музеем «Торум-Маа», к слову, Юван Шесталов был родоначальником создания и этого культурного учреждения.

Для примера. В структуре Института востоковедения Российской академии наук (РАН) находятся три мемориальных кабинета с личными библиотеками-коллекциями: профессора Ю.Н. Рериха (книги по тибетологии и индологии), академика В.А. Гордлевского (книги по тюркологии), профессора. В.И. Авдиева (книги по египтологии). Фонды кабинетов отражены в каталогах библиотеки. Наиболее активная научная работа ведется в мемориальных кабинетах академика В.А. Гордлевского и профессора Ю.Н. Рериха.

Необходимо отметить, что руководители ЮГУ, к сожалению, не удосужились поприсутствовать на церемонии открытия мемориальной доски, хотя мемориальная доска находится в 100 метрах от ЮГУ. Корреспондент «ЮграPRO» заметил лишь одного человека из югорского храма науки, это был друг Ювана Шесталова русский поэт, профессор Вадим Орлов.

Для справки. За годы жизни северного поэта, в свет вышло более 87 отдельных изданий, общим тиражом по одним подсчетам — 7 млн экземпляров, по другим – 14 млн экземпляров. Произведения Ювана Шесталова переведены на 12 языков мира, являются объектами литературоведческих исследований многих писателей и критиков современности.