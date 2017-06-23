Один малек осетра следует приравнять к 20 малькам пеляди. Представитель президента РФ Сергей Иванов побывал на Югорском рыбоводном заводе

В ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов познакомился с деятельностью Югорского рыбоводного завода. Специалисты этого предприятия занимаются выращиванием ценных видов рыб Обь-Иртышского бассейна – муксуна, чира, осетра и стерляди.

Вместе с губернатором Югры Сергей Иванов осмотрел производственные мощности: инкубатор, в котором зарождается жизнь мальков; так называемые «ясли», где выклевываются личинки; зимовал, где рыба готовится к нересту, и другие цеха.

«Сиговые виды рыб, в отличие от осетровых, нерестятся в холодную воду. Муксун – родственник лосося. Но 10 тысяч лет назад его запер ледник, и рыба не смогла скатиться обратно в океан. И они додумались выдавать икру под лед в отрицательные температуры. Поэтому рыба уникальная. В ноябре, закладывая икру, полгода содержа ее при температуре в пределах 0+1 градус, потом поднимая температуру выше 4 градусов, заставляем личинки выклевываться. В специальных рыбопитомниках подращиваем до малька, который становится полноценной устойчивой рыбкой. Только потом мы спускаем ее в реку. С ней много хлопот и именно на таких заводах, благодаря высоким технологиям, удается ее вывести», — рассказал генеральный директор завода Павел Павлов.

Уникальность предприятия в том, что этот процесс полностью управляем человеком. Кроме того, используется не проточная вода, а из артезианских скважин. Система замкнутого водоснабжения позволяет экономить ресурсы – электроэнергию, тепло.

Югорский завод – это настоящий заповедник, — в случае исчезновения какого-либо из видов рыб в природе, исчезнуть полностью ему не дадут рыбоводы. Мало того, здесь содержится 30% всего стада осетра России. «Это исключительно заслуга наших рыбоводов и правительства округа, которое поставило такую задачу и готово субсидировать это содержание», — подчеркнул Павел Павлов.









В регионе действует программа, направленная на развитие агропромышленного комплекса, в которой предусмотрена поддержка рыбохозяйственного комплекса. И она дает результат — в минувшем году в Обь и Иртыш выпустили почти 500 миллионов молоди.

В последнее время удалось значительно увеличить популяцию речной пеляди в Обь-Иртышском бассейне. Сегодня перед рыб. заводом стоит задача приумножить численность муксуна.

«Сейчас для нефтяных компаний рассчитывается ущерб, который они могут компенсировать различными видами рыб. Туда вписываются и редкие краснокнижные виды: осетры, стрелядь. Но недропользователю выгоднее взять, например, пелядь, а не осетра (так как малек осетра дороже по себестоимости производства). И получается перекос – выпускается не та рыба, которая нужна реке, а та, которая экономически целесообразна и интересна нефтяникам. Чтобы исправить ситуацию, нужно изменить компенсационные коэффициенты, развернув их в сторону осетровых. Чтобы, к примеру, один малек осетра был приравнен к 20 малькам пеляди», — высказал мнение директор рыбоводного завода.

Однако, данная норма находится в ведении Федерального агентства по рыболовству. Две недели назад в ведомстве было принято решение изучить данный вопрос. Но как будут изменены коэффициенты пока неизвестно. Сергей Иванов также заинтересовался темой и заверил, что изучит данный вопрос, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

«Очень приятно видеть, что при всех трудностях отрасли, у нас все-таки появляются нормальные предприятия, которые выполняют не только коммерческую, но и чисто человеческую, экологическую функцию – помогают редкой и красивой рыбе не исчезнуть. Такие заводы надо развивать и тиражировать», — поделился впечатлением представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.