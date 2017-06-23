Холманских: «Результаты борьбы с коррупцией не соответствует ее фактическим масштабам и это создает у коррупционеров иллюзию неуязвимости»
Опубликовано: 23 июня 2017, 17:59 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских считает, что результаты борьбы с коррупцией не соответствует ее фактическим масштабам и это создает у коррупционеров иллюзию неуязвимости. Об этом сообщает «ТюменьPRO» cо ссылкой на его заявление на межведомственном совещании с участием заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева.
Отмечается, что за пять месяцев 2017 года в УрФО зарегистрировано 296 преступлений, квалифицированных УК РФ как «мелкое взяточничество». Помимо этого зафиксирован 231 случай получения или дачи взятки.
Рубрики: Общество, Страна и Мир. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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