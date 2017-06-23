Холманских: «Результаты борьбы с коррупцией не соответствует ее фактическим масштабам и это создает у коррупционеров иллюзию неуязвимости»

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских считает, что результаты борьбы с коррупцией не соответствует ее фактическим масштабам и это создает у коррупционеров иллюзию неуязвимости. Об этом сообщает «ТюменьPRO» cо ссылкой на его заявление на межведомственном совещании с участием заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева.

Отмечается, что за пять месяцев 2017 года в УрФО зарегистрировано 296 преступлений, квалифицированных УК РФ как «мелкое взяточничество». Помимо этого зафиксирован 231 случай получения или дачи взятки.