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Холманских: «Результаты борьбы с коррупцией не соответствует ее фактическим масштабам и это создает у коррупционеров иллюзию неуязвимости»

Опубликовано: 23 июня 2017, 17:59 | Служба новостей "ЮграPRO"

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских считает, что результаты борьбы с коррупцией не соответствует ее фактическим масштабам и это создает у коррупционеров иллюзию неуязвимости. Об этом сообщает «ТюменьPRO» cо ссылкой на его заявление на межведомственном совещании с участием заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева.

Отмечается, что за пять месяцев 2017 года в УрФО зарегистрировано 296 преступлений, квалифицированных УК РФ как «мелкое взяточничество». Помимо этого зафиксирован 231 случай получения или дачи взятки.

Рубрики: Общество, Страна и Мир. Метки: , , , .


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