Дмитрий Кузьменко провел собеседования с кандидатами на должность судей в Югре

Главный федеральный инспектор в ХМАО Дмитрий Кузьменко побеседовал с с кандидатами на должность судей Гафуровым Маратом Гафиятовичом кандидатом на должность судьи Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа, Кобой Аркадием Николаевичем кандидатом на должность заместителя председателя Ханты-Мансийского районного суда.

Отмечается, что кандидаты получили положительные заключения, информация о результатах собеседования будет направлена полномочному представителю Президента Российской федерации в Уральском Федеральном округе Игорю Холманских.