Депутат из Югры Владимир Сысоев награжден медалью «Патриот России»
Опубликовано: 23 июня 2017, 15:51 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне депутат фракции ЛДПР Думы РФ Владимир Сысоев награжден медалью «Патриот России».
Парламентарий является заместителем Председателя Комиссия Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, чья деятельность направлена на развитие научно-технического и производственно-технологического потенциала оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, формирование нового облика ОПК России как многопрофильного конкурентоспособного сектора экономики страны и обеспечение его устойчивого функционирования и развития.
Для справки. Памятная медаль «Патриот России» была учреждена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации. Награда вручается за личный большой вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности. Памятная медаль изготовлена из желтого металла. Ее реверс украшает изображение скульптуры «Россия» и рельефная надпись «Патриотизм, Родина, Честь».
Красивая медаль, с громким названием и на этом все! Не более чем грамота на школьных соревнованиях…могли бы статус ей приподнять