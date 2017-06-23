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Депутат из Югры Владимир Сысоев награжден медалью «Патриот России»

Опубликовано: 23 июня 2017, 15:51 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне депутат фракции ЛДПР Думы РФ Владимир Сысоев награжден медалью «Патриот России».

Парламентарий является заместителем Председателя Комиссия Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, чья деятельность направлена на развитие научно-технического и производственно-технологического потенциала оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, формирование нового облика ОПК России как многопрофильного конкурентоспособного сектора экономики страны и обеспечение его устойчивого функционирования и развития.

Для справки. Памятная медаль «Патриот России» была учреждена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации. Награда вручается за личный большой вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности. Памятная медаль изготовлена из желтого металла. Ее реверс украшает изображение скульптуры «Россия» и рельефная надпись «Патриотизм, Родина, Честь».

Рубрики: Общество, Политика. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Дмитрий:
    23 июня 2017 в 16:35

    Красивая медаль, с громким названием и на этом все! Не более чем грамота на школьных соревнованиях…могли бы статус ей приподнять

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