Депутат из Югры Владимир Сысоев награжден медалью «Патриот России»

Накануне депутат фракции ЛДПР Думы РФ Владимир Сысоев награжден медалью «Патриот России».

Парламентарий является заместителем Председателя Комиссия Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, чья деятельность направлена на развитие научно-технического и производственно-технологического потенциала оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, формирование нового облика ОПК России как многопрофильного конкурентоспособного сектора экономики страны и обеспечение его устойчивого функционирования и развития.

Для справки. Памятная медаль «Патриот России» была учреждена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации. Награда вручается за личный большой вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности. Памятная медаль изготовлена из желтого металла. Ее реверс украшает изображение скульптуры «Россия» и рельефная надпись «Патриотизм, Родина, Честь».