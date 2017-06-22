Четверг, 22 июня 2017 18+

Комментарии:

Журналиста «ЮграPRO» не пустили в Югорский университет на «секретную» лекцию лауреата Нобелевской премии Терри Каллагана

Опубликовано: 22 июня 2017, 12:36 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня в столице Югры журналиста информационного агентства «ЮграPRO» проректор Югорского государственного университета Татьяна Костылева не пропустила на лекцию лауреата Нобелевской Премии мира, заслуженного профессора-исследователя и члена Шведской Королевской Академии наук, профессора Университета Шеффилда (Великобритания) Терри Каллагана. Предположение о том, что лекция была «секретной» подтверждает тот факт, даже тема лекции была засекречена и изменена накануне прочтения.

«У нас нет никакой открытой лекции лауреата Нобелевской премии Мира, это закрытое мероприятие, выйдите на улицу», — заявила проректор ЮГУ Татьяна Костылева.

Далее ситуация развивалась стремительно, охранник атлетического телосложения взял под руки корреспондента «ЮграPRO» и вывел его из здания ЮГУ.

«Мы охраняем одно лицо», — заявил охранник, перед тем как взял журналиста под руку.

Этим лицом, вероятно, является специальный представитель Президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Такой агрессивной охраны в окружении губернатора Югры Натальи Комаровой ранее не отмечалось, и не будут же так рьяно охранять лауреата Нобелевской премии мира Терри Каллагана. К слову, он даже и не приехал в ЮГУ, а лекция состоялась online.

Напомним, что лекция была прочитана в рамках Международной конференции «Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте глобального изменения климата». Тема лекции: Вызовы для понимания последствий изменения климата в экосистеме Северного полушария.

Возможно, в своей лекции Терри Каллаган может рассказать о секретном оружии, которое в состоянии вызывать климатические коллапсы или еще что-то более грандиозное… Это косвенно подтверждает тот факт, что на лекцию в Ханты-Мансийск прилетел специальный представитель Президента России Владимира Путина Сергей Иванов.

Необходимо отметить, что тема лекции была изменена, ранее на сайте ЮГУ была опубликована информация о том, что 22 июня в Югорском государственном университете Ханты-Мансийска лауреат Нобелевской Премии мира, заслуженный профессор-исследователь и член Шведской Королевской Академии наук, профессор Университета Шеффилда (Великобритания) Терри Каллаган прочтет лекцию о сложностях, с которыми сталкиваются ученые при анализе влияния изменения климата на экосистемы Севера. Об этом сообщало «ЮграPRO» 14 июля 2017 года.

Интересно, что с особым мнением на тему глобального изменения климата и экологии должны выступить специальный представитель Президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и губернатор Югры Наталья Комарова. И об этих особых мнениях хозяйки Югры и спец. представителя Путина, к сожалению, не узнают читатели «ЮграPRO».

Рубрики: ПравдаPRO, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , , , .


Рейтинг новости:

324
Просмотры:
5
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. х-м:
    22 июня 2017 в 12:47

    Да это печально что журналистов СМИ не допустили на конференцию и к телу Иванова. Видать Президент Путин более демократичен и открыт сейчас на 1 канале идет документальный фильм с его участием а Иванов наверно не знает как бесчинствуют его озорники в «Храме науки » в Югорском университете.

    Ответить
  2. Аноним:
    22 июня 2017 в 12:48

    А как они загадили ит …наши югорские болота пусть Иванов посмотр

    Ответить
  3. Аноним:
    22 июня 2017 в 15:54

    Судя по анонсам — это конференция. В рамках конференции пленарный доклад. Почему Автор упорно пишет про лекцию? Какая же это лекция на 20 минут?
    А по доступу на конференцию нужно заявиться и зарегистрироваться если участник, либо аккредитоваться если СМИ.
    Тем более если на пленарном заседании присутствуют правительственные лица — регистрация обязательна, свободный вход явно будет ограничен.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Бандитский налет на финансовую организацию в Сургуте совершил 24-летний горожанин

Опубликовано 22 июня 2017, 16:20

На одну из микрокредитных организацаций Сургута было совершено разбойное нападение. Неизвестный под угрозой применения ножа, похитил из кассы порядка 115 тысяч рублей. По горячим следам злоумышленника задержать не удалось, он две недели скрывался за пределами города. ... Читать полностью >>

В Югре закрыт на 90 суток магазин «Фламинго»

Опубликовано 22 июня 2017, 14:31

Решение о закрытии принял Когалымский городской суд на основании материалов проверки, проведенной в мае 2017 г. специалистами ТО Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме . Магазин предлагал горожанам продукты питания, в том числе сырое мясо, ... Читать полностью >>

Уральцы – лидеры в России по безналичной оплате билетов и туров

Опубликовано 22 июня 2017, 11:31

Урал вошел в тройку регионов-лидеров по популярности безналичного расчета. Здесь наряду со Столичным и Северо-Западным округами зафиксирован наибольший оборот по банковской карте «МегаФон». В ТОП-3 популярных статей расходов вошли оплата в супермаркетах, финансовые услуги и рестораны. ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO