Журналиста «ЮграPRO» не пустили в Югорский университет на «секретную» лекцию лауреата Нобелевской премии Терри Каллагана

Сегодня в столице Югры журналиста информационного агентства «ЮграPRO» проректор Югорского государственного университета Татьяна Костылева не пропустила на лекцию лауреата Нобелевской Премии мира, заслуженного профессора-исследователя и члена Шведской Королевской Академии наук, профессора Университета Шеффилда (Великобритания) Терри Каллагана. Предположение о том, что лекция была «секретной» подтверждает тот факт, даже тема лекции была засекречена и изменена накануне прочтения.

«У нас нет никакой открытой лекции лауреата Нобелевской премии Мира, это закрытое мероприятие, выйдите на улицу», — заявила проректор ЮГУ Татьяна Костылева.

Далее ситуация развивалась стремительно, охранник атлетического телосложения взял под руки корреспондента «ЮграPRO» и вывел его из здания ЮГУ.

«Мы охраняем одно лицо», — заявил охранник, перед тем как взял журналиста под руку.

Этим лицом, вероятно, является специальный представитель Президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Такой агрессивной охраны в окружении губернатора Югры Натальи Комаровой ранее не отмечалось, и не будут же так рьяно охранять лауреата Нобелевской премии мира Терри Каллагана. К слову, он даже и не приехал в ЮГУ, а лекция состоялась online.

Напомним, что лекция была прочитана в рамках Международной конференции «Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте глобального изменения климата». Тема лекции: Вызовы для понимания последствий изменения климата в экосистеме Северного полушария.

Возможно, в своей лекции Терри Каллаган может рассказать о секретном оружии, которое в состоянии вызывать климатические коллапсы или еще что-то более грандиозное… Это косвенно подтверждает тот факт, что на лекцию в Ханты-Мансийск прилетел специальный представитель Президента России Владимира Путина Сергей Иванов.

Необходимо отметить, что тема лекции была изменена, ранее на сайте ЮГУ была опубликована информация о том, что 22 июня в Югорском государственном университете Ханты-Мансийска лауреат Нобелевской Премии мира, заслуженный профессор-исследователь и член Шведской Королевской Академии наук, профессор Университета Шеффилда (Великобритания) Терри Каллаган прочтет лекцию о сложностях, с которыми сталкиваются ученые при анализе влияния изменения климата на экосистемы Севера. Об этом сообщало «ЮграPRO» 14 июля 2017 года.

Интересно, что с особым мнением на тему глобального изменения климата и экологии должны выступить специальный представитель Президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и губернатор Югры Наталья Комарова. И об этих особых мнениях хозяйки Югры и спец. представителя Путина, к сожалению, не узнают читатели «ЮграPRO».