Журналиста «ЮграPRO» не пустили в Югорский университет на «секретную» лекцию лауреата Нобелевской премии Терри Каллагана
Опубликовано: 22 июня 2017, 12:36 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня в столице Югры журналиста информационного агентства «ЮграPRO» проректор Югорского государственного университета Татьяна Костылева не пропустила на лекцию лауреата Нобелевской Премии мира, заслуженного профессора-исследователя и члена Шведской Королевской Академии наук, профессора Университета Шеффилда (Великобритания) Терри Каллагана. Предположение о том, что лекция была «секретной» подтверждает тот факт, даже тема лекции была засекречена и изменена накануне прочтения.
«У нас нет никакой открытой лекции лауреата Нобелевской премии Мира, это закрытое мероприятие, выйдите на улицу», — заявила проректор ЮГУ Татьяна Костылева.
Далее ситуация развивалась стремительно, охранник атлетического телосложения взял под руки корреспондента «ЮграPRO» и вывел его из здания ЮГУ.
«Мы охраняем одно лицо», — заявил охранник, перед тем как взял журналиста под руку.
Этим лицом, вероятно, является специальный представитель Президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Такой агрессивной охраны в окружении губернатора Югры Натальи Комаровой ранее не отмечалось, и не будут же так рьяно охранять лауреата Нобелевской премии мира Терри Каллагана. К слову, он даже и не приехал в ЮГУ, а лекция состоялась online.
Напомним, что лекция была прочитана в рамках Международной конференции «Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте глобального изменения климата». Тема лекции: Вызовы для понимания последствий изменения климата в экосистеме Северного полушария.
Возможно, в своей лекции Терри Каллаган может рассказать о секретном оружии, которое в состоянии вызывать климатические коллапсы или еще что-то более грандиозное… Это косвенно подтверждает тот факт, что на лекцию в Ханты-Мансийск прилетел специальный представитель Президента России Владимира Путина Сергей Иванов.
Необходимо отметить, что тема лекции была изменена, ранее на сайте ЮГУ была опубликована информация о том, что 22 июня в Югорском государственном университете Ханты-Мансийска лауреат Нобелевской Премии мира, заслуженный профессор-исследователь и член Шведской Королевской Академии наук, профессор Университета Шеффилда (Великобритания) Терри Каллаган прочтет лекцию о сложностях, с которыми сталкиваются ученые при анализе влияния изменения климата на экосистемы Севера. Об этом сообщало «ЮграPRO» 14 июля 2017 года.
Интересно, что с особым мнением на тему глобального изменения климата и экологии должны выступить специальный представитель Президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и губернатор Югры Наталья Комарова. И об этих особых мнениях хозяйки Югры и спец. представителя Путина, к сожалению, не узнают читатели «ЮграPRO».
Да это печально что журналистов СМИ не допустили на конференцию и к телу Иванова. Видать Президент Путин более демократичен и открыт сейчас на 1 канале идет документальный фильм с его участием а Иванов наверно не знает как бесчинствуют его озорники в «Храме науки » в Югорском университете.
А как они загадили ит …наши югорские болота пусть Иванов посмотр
Судя по анонсам — это конференция. В рамках конференции пленарный доклад. Почему Автор упорно пишет про лекцию? Какая же это лекция на 20 минут?
А по доступу на конференцию нужно заявиться и зарегистрироваться если участник, либо аккредитоваться если СМИ.
Тем более если на пленарном заседании присутствуют правительственные лица — регистрация обязательна, свободный вход явно будет ограничен.