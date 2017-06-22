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В Югре закрыт на 90 суток магазин «Фламинго»

Опубликовано: 22 июня 2017, 14:31 | Служба новостей "ЮграPRO"

Решение о закрытии принял Когалымский городской суд на основании материалов проверки, проведенной в мае 2017 г. специалистами ТО Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме .

Магазин предлагал горожанам продукты питания, в том числе сырое мясо, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, товары другого ассортимента.

Проверкой торговой точки установлено, что на прилавок выставлялась продукция с истекшим сроком годности. Разделка мяса и его переработка осуществлялись в приспособленном проходном помещении. В одном отделе продавались сырое мясо, готовые колбасные изделия, молочная продукция. Весь товар взвешивался на одних и тех же весах. Мясо хранилось прямо на полу морозильной камеры.

На многие реализуемые товары отсутствовали сертификаты соответствия, подтверждающие их качество. У двух продавцов магазина  отсутствовали медицинские книжки установленного образца с отметками о прохождении медицинского осмотра, гигиенической подготовке и аттестации. Не удивительно, что донесенная проверяющими новость о том, что перед началом работы и после посещения туалета нужно обязательно мыть руки с мылом вызвала настоящее потрясение не только у работников магазина, но и у его владельца Галиба Алескер оглы Мамедова.

По результатам лабораторных исследований смывов, взятых в торговом зале магазина с оборудования, инвентаря, рук персонала, установлено ненадлежащее санитарное содержание: из 10 смывов на содержание бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в 5 обнаружено наличие БГКП (в том числе на ноже, прилавке, холодильной витрине, доске «хлеб»).

Удивительно, как магазин «Фламиного» не стал источником кишечных инфекций.

В отношении индивидуального предпринимателя Мамедова Галиба Алескер оглы возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ, которое было направлено на рассмотрение в Когалымский городской суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности предприятия торговли.

Рассмотрев материалы административного дела суд вынес решение о приостановлении деятельности данного предприятия сроком на 90 суток.

 

Рубрики: Когалым, Экономика. Метки: , , , .


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