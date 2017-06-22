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В Югре мошенники братья Калмыковы обманули пенсионерку на 800 тысяч рублей

Опубликовано: 22 июня 2017, 9:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вступил в законную силу приговор Ханты-Мансийского районного суда в отношении Раджи и Георгия Калмыковых. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Все началось с того, что братья Калмыковы подошли на улице к незнакомой пенсионерке, попросили в долг денег, рассказав ей душещипательную сказку об имеющейся у них задолженности за обучение в образовательном учреждении. При этом возвращать деньги они не собирались. Введенная в заблуждение престарелая женщина добровольно передала им около 800 тыс. рублей.

Кстати, по началу районный суд оправдал бессовестных мошенников, но затем дело отправили на новое рассмотрение.

«В итоге, на основании представленных доказательств суд приговорил Раджу и Георгия Калмыковых к 2 годам 3 месяцам, 2 года 2 месяца соответственно с ограничением свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскана сумма причиненного ей ущерба», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

 

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийский район. Метки: , , , , , , , .


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