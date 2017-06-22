В приемную Президента России за 5 месяцев от югорчан в поступило 174 обращения

В окружную приемную Президента РФ за пять месяцев 2017 года поступило 174 обращения, об этом сообщает главный федеральный инспектор по Югре аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Дмитрий Кузьменко.

«В Югре ситуация спокойнее, чем в других регионах. Это может быть связано с тем, что наш округ вполне благополучный», — обратил внимание Дмитрий Кузьменко.

Стоит сказать, чаще всего люди обращаются по вопросам, связанным с ЖКХ, обеспечением жильем и нарушениями сроков выплаты заработной платы.

«Все вопросы, поступающие в приемную Президента РФ в Югре, обязательно решаются. В крайнем случае, югорчане получают конструктивный совет по решению проблемы», — резюмировал Дмитрий Кузьменко.