Уральцы – лидеры в России по безналичной оплате билетов и туров

Урал вошел в тройку регионов-лидеров по популярности безналичного расчета. Здесь наряду со Столичным и Северо-Западным округами зафиксирован наибольший оборот по банковской карте «МегаФон». В ТОП-3 популярных статей расходов вошли оплата в супермаркетах, финансовые услуги и рестораны.

Полный список финансовых приоритетов жителей Урала выглядит так:

Супермаркеты Финансовые услуги Рестораны Медицина Топливо Развлечения Телекоммуникации Такси Дом/ремонт Одежда/аксессуары

Расходы на спорт, благотворительность и детские товары оказались в числе самых редких.

Сезонной тенденцией в использовании пластиковых карт стал рост платежей в категориях «транспорт» и «путешествия», куда входит покупка билетов, оплата турагентствам, экскурсионные услуги и прочее. По приросту этой статьи расходов жители УрФО обогнали все остальные регионы России – только за апрель и май она увеличилась на 50%.

«Наша банковская карта упрощает абонентам жизнь, поэтому только за последние семь месяцев в Югре спрос на нее вырос в 7 раз. Она позволяет объединить счета, использовать смартфон как кошелек, получать проценты на остаток по счету и cashback. По нашим данным, средняя сумма возврата на карту от партнеров – 1500 рублей в месяц, этой опцией пользуется каждый десятый владелец», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.

Наиболее востребован банковский продукт «МегаФона» в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Югорске и Пыть-Яхе.

Собственную карту «МегаФон» представил осенью прошлого года. Это банковская карта с полным функционалом, счет которой — это счет мобильного телефона. При совершении платежей деньги списываются с баланса телефона, а при пополнении баланса мобильного номера – средствами можно воспользоваться по карте.

С условиями использования карты «МегаФон» можно познакомиться на сайте, а оформить – за несколько минут в любом салоне оператора.