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Определился лидер на должность Департамента образования Югры

Опубликовано: 22 июня 2017, 10:52 | Служба новостей "ЮграPRO"

В прямом эфире ОТРК «Югра» прошли теледебаты, посвященные выборам руководителя Департамента образования Югры. Среди претендентов: Алексей Дренин, Владимир Кривоногов, Наталья Подивилова.

Претенденты на руководящую должность отвечали на вопросы ведущего и представителей профессионального сообщества в студии. Кроме того, каждый югорчанина мог лично задать свой вопрос по телефону, а также принять участие в интерактивном голосовании.

В финале все участники посредством голосования оценили кандидатов по четырем критериям.

Нынешние теледебаты выявили абсолютного лидера во всех четырех категориях оценки — актуальности поставленных в программе задач, реалистичности предлагаемых решений, компетентности и убедительности — эксперты отдали предпочтение Алексею Дренину, который на сегодняшний день является исполняющим обязанности главы департамента образования.

Общий рейтинг кандидатов выглядит так: Алексей Дренин лидирует с большим отрывом — он набрал 121 голос.  Владимир Кривоногов — 10 голосов, Наталья Подивилова — 2 голоса.

Напомним, ранее Алексей Дренин лидировал в предыдущем этапе, об этом корреспонденты «ЮграPRO» сообщали в материале «Выбраны кандидат на должности руководителей департаментов в ХМАО. Лидерами стали Алексей Дренин и Петр Громут» . В этой публикации мы рассказывали, что Алексей Дренин родился в 1983 году в селе Пионерское Симферопольского района Крымской области. Кандидат имеет высшее образование по специальности «Биоэкология» (биолог-эколог). Алексей Дренин заканчивал Сургутский государственный университет. Кроме того, он является кандидатом химических наук и доцентом. В данный момент Алексей Анатольевич занимает должность заместителя директора — начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Теперь кандидатам на руководящую должность предстоит пройти экспертную оценку. По итогам всех этапов отбора претенденты, показавшие наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору Югры Наталье Комаровой, сообщает пресс-центр Правительства ХМАО.

Рубрики: Выборы. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Зубило:
    22 июня 2017 в 11:18

    Так, пол-жвачки я, кажись, уже выиграл, когда назвал этого парня.

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