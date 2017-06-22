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Депутат Думы Югры Алексей Андреев: благополучие всего региона складывается из уровня жизни каждого человека

Опубликовано: 22 июня 2017, 17:23 | Служба новостей "ЮграPRO"

На минувших выходных в Москве состоялось заседание Генерального совета партии «Единая Россия». На повестке дня стояли самые актуальные вопросы по работе Партии – праймериз, исполнение указов Президента РФ, программа «Единой России», основанная на наказах избирателей, реализация федеральных и региональных партийных проектов. Секретарь Генерального совета Сергей Неверов в ходе заседания особо отметил значимость постоянной коммуникации депутатов фракции с их избирателями. Всего в рамках восьми прошедших региональных недель депутаты «Единой России» провели 17237 встреч и мероприятий. «Они живут проблемами своих регионов», — отметил Сергей Неверов.

Безусловно, переоценить роль коммуникации парламентариев с жителями избирательных округов невозможно. Депутат Думы ХМАО-Югры, член фракции «Единая Россия» Алексей Андреев своей главной целью работы ставит повышение качества жизни и стабильности в Югре через решение проблем жителей. В настоящее время в автономном округе открыто три общественных приемных парламентария – в городах Мегион, Нижневартовск и Сургут. В течение последних пяти лет к депутату Алексею Андрееву обратилось 7 913 югорчан, 2 812 частных проблем было решено, еще 2 064 жителя получили бесплатную правовую поддержку. О новых методах коммуникации с избирателями и о том, как важно держать руку на пульсе своего избирательного округа, рассказывает Алексей Андреев.

«Благополучие всего региона складывается из уровня жизни каждого человека. Безусловно, мною ведется и работа над решением системных проблем – тех, которые затрагивают большое количество югорчан, которые актуальны для целого города. В сотрудничестве с окружными властями и органами местного самоуправления за последние пять лет нам удалось решить 139 таких проблем. К примеру, на карте Югры появилось много новых социально-значимых объектов: «Ледовый дворец» в Мегионе, 14 многоквартирных домов – участников программ переселения из ветхого и аварийного жилья, благодаря строительству новых детских садов вопрос очередности в дошкольные учреждения удалось на 100% закрыть в Мегионе и Пыть-Яхе.

Помимо этого, огромное внимание уделяется решению частных проблем жителей. Для меня и моей команды главный результат – это решенная проблема. Для более эффективной работы в этом направлении весной 2016 года на базе моей общественной приемной в Мегионе был открыт Единый депутатский центр помощи гражданам – абсолютно новая структура, работающая по принципу одного окна и объединившая мою общественную приемную с фондом развития города «МЫ ВМЕСТЕ», общественной приемной партии «Единая Россия» и депутатами Думы Мегиона, членами фракции «Единая Россия» в городском парламенте.

Главный замысел ЕДЦ – в объединении ресурсов для решения проблем жителей. В одном месте можно получить помощь от депутатов дум всех уровней – муниципальной, региональной, окружной, и даже государственной. Обратиться можно с любой имеющейся проблемой – личной, общедомовой, городской. Далее работа между парламентариями ЕДЦ разделяется: муниципальные избранники решают личные проблемы жителей, а к региональным направляются масштабные, актуальные для всего города или поселка. ЕДЦ мобилизует все возможные ресурсы и направляет их на достижение нашей общей цели – решение проблемы югорчанина. При необходимости работа ведется в связке с другими местными сообществами – с администрацией города, округа, бюджетными, коммерческими или общественными организациями.

В реализации замысла работы ЕДЦ большая роль отводится именно муниципальным депутатам фракции «Единая Россия», разделяющим цель, которую я много лет назад сформулировал для своей депутатской деятельности: помогать людям.

Такой подход к работе позволил нам находить более эффективные решения проблем за более короткие сроки. Диапазон вопросов, с которыми югорчане обращаются в ЕДЦ, довольно широк. Все обращение можно разделить на несколько основных направлений – это сфера ЖКХ, благоустройство города, необходимость предоставления правовой поддержки. Уже более десяти лет я являюсь депутатом Думы Югры и мой опыт, в купе со стремлением всех участников ЕДЦ помогать жителям, обеспечивают высокий результат работы. В течение первого года работы в ЕДЦ обратились 812 жителей, депутатами было решено 468 проблем.

Приоритетом дальнейшей работы, неизменно, остается решение проблем жителей. Деятельность депутатов фракции «Единая Россия» в Югре постоянно совершенствуется: появляются новые алгоритмы, создаются уникальные структуры помощи, разрабатываются более удобные форматы встреч: например, выездные приемы жителей отдаленных территорий города или тематические встречи на базе муниципальных учреждений. Всё это позволяет наладить непрерывные линии коммуникации с гражданами, всегда быть в курсе событий и самых острых проблем, вовремя предпринимать действия по улаживанию вопросов. Система взаимодействия с избирателями динамична – она постоянно находится в процессе развития, модернизации, повышения эффективности. Это то, над чем я, как депутат Думы Югры, планирую работать: выявлять проблемы, находить их решение».

Рубрики: Мегион, Нижневартовск, Общество, Пыть-Ях. Метки: , , .


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