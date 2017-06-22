День молодежи отметят в окружном центре Югры 24 июня (Программа мероприятий)

«Молодежь для города, город для молодежи», под таким названием пройдёт форум-фестиваль 24 июня.

«Приглашаем всех желающих на главный молодежный праздник страны. Тематика всех мероприятий действительно продумана до мелочей, ведь нынешние молодые люди не любят скучать. Особенно радует, что наша молодежь проявила активность в подготовке праздника, который обещает быть интересным и ярким», — отметила заместитель начальника управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Ольга Киприянова.

Турнир по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи состоится в конференц-зале Музея Природы и Человека в 13:00 часов.

Торжественное открытие форума-фестиваля начнется в 16:00 часов на сцене у входа в парк им. Бориса Лосева. В 16:30 будет дан старт фитнес-марафону «В движении», который откроет Руслан Проводников, чемпион мира по боксу по версии WBO (2013-2014). Спортсмен проведет для всех желающих разминку, после чего авторские фитнес-программы представят спортивные клубы и студии танца и фитнеса Ханты-Мансийска. А в завершении программы состоится танцевальный флэшмоб.

В это же время на турниковом комплексе пройдет IX Открытый турнир по Street Workout города Ханты-Мансийска. В 16:30 начнут работать интерактивные, творческие и спортивные площадки, которые объединены шестью тематическими зонами: «Молодежь и спорт», «Молодежь и творчество», «Молодежь и здоровье», «Молодежь и развлечения», «Молодежь и дружба» и «Молодежь – детям».

В 19:00 любителей альтернативной музыки и современных танцев ждет позитивный концерт «Ритмы Ханты-Мансийска» с участием молодежных коллективов и сольных исполнителей. Продолжит праздничную программу брейк-данс батл фестиваля «Вкусный Джем».

В финале праздника всех гостей ждет экстремальное вело-шоу от команды «Gravity» из Екатеринбурга, которая выступит в Ханты-Мансийске впервые и покажет воздушные трюки и прыжки на трамплине, сообщает Управление общественных связей администрации Ханты-Мансийска.