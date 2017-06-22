Четверг, 22 июня 2017 18+

Комментарии:

День молодежи отметят в окружном центре Югры 24 июня (Программа мероприятий)

Опубликовано: 22 июня 2017, 10:35 | Служба новостей "ЮграPRO"

«Молодежь для города, город для молодежи», под таким названием пройдёт форум-фестиваль 24 июня.

«Приглашаем всех желающих на главный молодежный праздник страны. Тематика всех мероприятий действительно продумана до мелочей, ведь нынешние молодые люди не любят скучать. Особенно радует, что наша молодежь проявила активность в подготовке праздника, который обещает быть интересным и ярким», — отметила заместитель начальника управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Ольга Киприянова.

Турнир по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи состоится в конференц-зале Музея Природы и Человека в 13:00 часов.

Торжественное открытие форума-фестиваля начнется в 16:00 часов на сцене у входа в парк им. Бориса Лосева. В 16:30 будет дан старт фитнес-марафону «В движении», который откроет Руслан Проводников, чемпион мира по боксу по версии WBO (2013-2014). Спортсмен проведет для всех желающих разминку, после чего авторские фитнес-программы представят спортивные клубы и студии танца и фитнеса Ханты-Мансийска. А в завершении программы состоится танцевальный флэшмоб.

В это же время на турниковом комплексе пройдет IX Открытый турнир по Street Workout города Ханты-Мансийска. В 16:30 начнут работать интерактивные, творческие и спортивные площадки, которые объединены шестью тематическими зонами: «Молодежь и спорт», «Молодежь и творчество», «Молодежь и здоровье», «Молодежь и развлечения», «Молодежь и дружба» и «Молодежь – детям».

В 19:00 любителей альтернативной музыки и современных танцев ждет позитивный концерт «Ритмы Ханты-Мансийска» с участием молодежных коллективов и сольных исполнителей. Продолжит праздничную программу брейк-данс батл фестиваля «Вкусный Джем».

В финале праздника всех гостей ждет экстремальное вело-шоу от команды «Gravity» из Екатеринбурга, которая выступит в Ханты-Мансийске впервые и покажет воздушные трюки и прыжки на трамплине, сообщает Управление общественных связей администрации Ханты-Мансийска.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

150
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Бандитский налет на финансовую организацию в Сургуте совершил 24-летний горожанин

Опубликовано 22 июня 2017, 16:20

На одну из микрокредитных организацаций Сургута было совершено разбойное нападение. Неизвестный под угрозой применения ножа, похитил из кассы порядка 115 тысяч рублей. По горячим следам злоумышленника задержать не удалось, он две недели скрывался за пределами города. ... Читать полностью >>

В Югре закрыт на 90 суток магазин «Фламинго»

Опубликовано 22 июня 2017, 14:31

Решение о закрытии принял Когалымский городской суд на основании материалов проверки, проведенной в мае 2017 г. специалистами ТО Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме . Магазин предлагал горожанам продукты питания, в том числе сырое мясо, ... Читать полностью >>

Журналиста «ЮграPRO» не пустили в Югорский университет на «секретную» лекцию лауреата Нобелевской премии Терри Каллагана

Опубликовано 22 июня 2017, 12:36

в своей лекции Терри Каллаган может рассказать о секретном оружии, которое в состоянии вызывать климатические коллапсы или еще что-то более грандиозное…... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO