Бандитский налет на финансовую организацию в Сургуте совершил 24-летний горожанин

На одну из микрокредитных организацаций Сургута было совершено разбойное нападение. Неизвестный под угрозой применения ножа, похитил из кассы порядка 115 тысяч рублей. По горячим следам злоумышленника задержать не удалось, он две недели скрывался за пределами города.

Наконец полицейским удалось вычислить дерзкого налетчика, им оказался сургутянин 1992 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за вымогательство.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», молодому мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Подозреваемый помещен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.