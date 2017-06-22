16-летнего подростка-мотоциклиста сбил водитель «Нивы», юноша получил травмы

За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили различные травмы, в том числе один ребенок.

Накануне вечером в Югорске, на перекрестке улиц Арантурская-Южная, 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2131» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «STELS CB 200» под управлением водителя 2001 года рождения. В результате ДТП подросток-мотоциклист получил травмы.