16-летнего подростка-мотоциклиста сбил водитель «Нивы», юноша получил травмы
Опубликовано: 22 июня 2017, 9:26 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили различные травмы, в том числе один ребенок.
Накануне вечером в Югорске, на перекрестке улиц Арантурская-Южная, 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2131» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «STELS CB 200» под управлением водителя 2001 года рождения. В результате ДТП подросток-мотоциклист получил травмы.
Рубрики: Происшествия, Югорск. Метки: ХМАО, Югра.
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