Водитель иномарки в окружном центре ХМАО сбил велосипедиста
Опубликовано: 21 июня 2017, 9:32 | Служба новостей "ЮграPRO"
Вечером 20 июня на ул. Калинина в Ханты-Мансийске 62-летний водитель автомобиля «Киа Soul», выезжая из двора, не уступил дорогу и наехал на 17-летнего велосипедиста. В результате ДТП юноша получил травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.
Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано три ДТП, в которых три человека получили травмы.
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: ХМАО, Югра.
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