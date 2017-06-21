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Комментарии:

В Ханты-Мансийске планируют построить 10 школ, активно возводить жилье и расширять дороги

Опубликовано: 21 июня 2017, 10:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в рабочем совещании, в ходе которого администрация Ханты-Мансийска презентовала проекты социально-экономического развития столицы ХМАО.

В ходе встречи речь шла о трех проектах с ярко выраженным социальным характером – это развитие жилищного рынка, дорожной сети, строительство школ.

По словам мэра окружной столицы Максима Ряшина, одно из важных направлений развития города– это повышение доступности жилья.

«Мы предлагаем жилищно-строительные кооперативы. Это исторически сложившаяся в Ханты-Мансийске форма отношений. Какое-то время она не действовала, но сейчас мы возрождаем это направление», — поделился Максим Ряшин, добавив, что один из примеров строительства ЖСК – жилой дом на 59 квартир по улице Энгельса 27, возведенный в 2006 году.

Один из плюсов такой формы, по его мнению, в том, что люди строят для себя, поэтому строят качественно и с учетом своих потребностей. Кроме того, кооперативное жилье дешевле. По статистике, при организации ЖСК можно сэкономить до 40% средств на покупку, учитывая, что средняя цена квадратного метра на рынке Ханты-Мансийска составляет 60 тысяч рублей.

Еще один проект, презентованный на встрече с губернатором, касался совершенствования инфраструктуры системы образования Ханты-Мансийска и перехода на односменный режим обучения.

Сегодня в городе обучается 11,5 тысяч школьников, 45% из них – во вторую смену. По словам Максима Ряшина, к 2025 году прогнозируется увеличение количество ребят до 16,5 тысяч. Поэтому, чтобы решить проблему вторых смен, к этому времени в Ханты-Мансийске будет построено еще 10 общеобразовательных учреждений общей вместимостью 9600 человек.

«При оптимальных условиях к 2025 году все школы нашего города будут работать в одну смену, таким образом, мы исполним поручение Президента России», — обратил внимание мэр Ханты-Мансийска.

Отдельное внимание в ходе мероприятия было уделено проекту по развитию уличной дорожной сети столицы Югры. Одним из его главных объектов на сегодняшний день является строительство дороги по улице Дзержинского – от улицы Рознина до Объездной, что позволит в дальнейшем разгрузить центр города.

Не менее важно обустройство и расширение улицы Тихой, ведущей в сторону ОМК и Учхоза. В настоящее время проведены торги, идет процесс заключения контрактов. Уже в текущем году планируется построить 1 километр этой трассы в четыре полосы до улицы Уральской (поворот на Учхоз), оборудованный тротуарами и велосипедными дорожками.

В планах и реконструкция улицы Пионерская. Ликвидировать пробки здесь планируется с помощью строительства в районе пересечений и примыканий улиц дополнительных полос для левых поворотов, обеспечивающих практически непрерывное движение по основному направлению. Ширина проезжей части будет увеличена до 9 метров, а ширина тротуаров – до 2 метров. Кроме того, для удобства горожан, пользующихся общественным транспортом, на обеих сторонах дороги установят автобусные остановки, сообщает Департамент общественных и внешних связей Югры.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. игорь.:
    21 июня 2017 в 11:09

    Любые начинания комаровой это утопие и казнокрадство.

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  2. Дроны:
    21 июня 2017 в 12:28

    Заводы стройте

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  3. Александр:
    21 июня 2017 в 12:53

    А когда кто-нибудь задумается над строительством тротуаров и расширением примыкания Объездной к Свободы (в районе ул. Анны Коньковой)? более актуальная, как мне кажется, проблема, нежели необходимость расширения ул. Тихая.

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  4. Аноним:
    21 июня 2017 в 14:34

    это все останется на бумаге а комарова скоро свалит . и все её проекты на бумаге как Сургутский мост и мост в Андре завод в Нягани который не может запустить уже 8 год хотя Филипенко все построил осталось только открыть.

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