На YouTube опубликован фильм о том, что американцы собирались разбомбить город в Югре (Видео)

На канале «Пыть-Ях ОНЛАЙН» в YouTube опубликован фильм «Как американцы хотели спасти Пыть-Ях». В фильме сообщается, что мусорная катастрофа стала угрозой для всего мира. Якобы, в Пыть-Яхе — экологическая катастрофа, с которой могут справиться лишь силы США, однако, в финале даже им это не удается.

Кадры действительно поражают, но больше всего ужасает тот факт, что это происходит сегодня, в реальной действительности. При этом, похоже, что городские и окружные власти никаких мер не принимают. Даже несмотря на то, что в этих мусорных завалах играют дети.

Об этой проблеме корреспонденты ИА «ЮграPRO» также, как и активисты не могут молчать. О том, что в нынешнем июне исполнился год как вывезли все контейнеры для сбора мусора с улицы Песчаной и о том, что в этом районе «города нефтяников» нет ни одной игровой площадки, а вся территория завалена мусором мы сообщали в материале «Я начал жизнь в трущобах городских! Дети города Пыть-Яха в Югре играют на свалке». В комментариях к этому материалу люди сообщают, что чиновники лишь придумывают отмазки. «Все эти варианты придуманы, для отмаза, показать, что администрация что-то делает! Люди устали от этих бесконечных переписок, отписок, устали как хомяки, собирать вонючий мусор у себя, а потом вывозить в свободные контейнеры. Год!!! Город зарастает несанкционированными свалками, отличная среда для крыс и инфекции!

Редакция информагентства «ЮграPRO» призывает администрацию Пыть-Яха не издеваться над людьми и выполнить наконец свою работу. Хочется верить, что власти обязательно посмотрят ужасающий фильм и разум возобладает над «толстой чиновничьей жилкой».