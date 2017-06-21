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Комментарии:

На YouTube опубликован фильм о том, что американцы собирались разбомбить город в Югре (Видео)

Опубликовано: 21 июня 2017, 12:44 | Служба новостей "ЮграPRO"

На канале «Пыть-Ях ОНЛАЙН» в YouTube опубликован фильм «Как американцы хотели спасти Пыть-Ях». В фильме сообщается, что мусорная катастрофа стала угрозой для всего мира. Якобы, в Пыть-Яхе — экологическая катастрофа, с которой могут справиться лишь силы США, однако, в финале даже им это не удается.

Кадры действительно поражают, но больше всего ужасает тот факт, что это происходит сегодня, в реальной действительности. При этом, похоже, что городские и окружные власти никаких мер не принимают. Даже несмотря на то, что в этих мусорных завалах играют дети.

Об этой проблеме корреспонденты ИА «ЮграPRO» также, как и активисты не могут молчать. О том, что в нынешнем июне исполнился год как вывезли все контейнеры для сбора мусора с улицы Песчаной и о том, что в этом районе «города нефтяников» нет ни одной игровой площадки, а вся территория завалена мусором мы сообщали в материале «Я начал жизнь в трущобах городских! Дети города Пыть-Яха в Югре играют на свалке». В комментариях к этому материалу люди сообщают, что чиновники лишь придумывают отмазки. «Все эти варианты придуманы, для отмаза, показать, что администрация что-то делает! Люди устали от этих бесконечных переписок, отписок, устали как хомяки, собирать вонючий мусор у себя, а потом вывозить в свободные контейнеры. Год!!! Город зарастает несанкционированными свалками, отличная среда для крыс и инфекции!

 

Редакция информагентства «ЮграPRO» призывает администрацию Пыть-Яха не издеваться над людьми и выполнить наконец свою работу. Хочется верить, что власти обязательно посмотрят ужасающий фильм и разум возобладает над «толстой чиновничьей жилкой».

Рубрики: Пыть-Ях, Экология. Метки: , , , , .


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Комментарии

  1. Контра:
    21 июня 2017 в 14:07

    Круто! Вот это молодцы, такой фильм сделали. ВОЮот, так, чиновники вы попались! Бегите лучше! И вас в пух и в прах уволят.Бессовестные засрали город.Офигеть! Мы еще такого на земле не видели.

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  2. Взгляд со стороны:
    21 июня 2017 в 14:31

    Фильм класс! По другому до чиновников не достучаться, позорники. Создатели фильма молодцы.

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  3. Аноним:
    21 июня 2017 в 14:38

    Это беда города пыть-ях и её властей и губернатора Комаровой.

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