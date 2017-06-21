Сегодня ночью в Югре горел жилой дом
Опубликовано: 21 июня 2017, 8:34 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в поселке Половинка Кондинского района ХМАО горел жилой дом.
В 00:43 поступило сообщение о загорании жилого дома. Пожар локализован в 00:52. Пожар ликвидирован в 01:10. К тушению пожара от МЧС России привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Кондинский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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