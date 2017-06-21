Ребенок, пропавший накануне в Югре, до сих пор не найден. Водолазы обследуют дно реки

Спасатели Нижневартовского района проводят поисково-спасательные работы на реке Ингун-Ягун в районе города Когалым.

Напомним, 19 июня спасателям зонального поисково-спасательного отряда (Нижневартовский район) поступило сообщение: на реке Ингун-Ягун пропал десятилетний мальчик. Как накануне сообщали корреспонденты «ЮграPRO» «В Югре пропал 10-летний мальчик, его одежда обнаружена на берегу реки». Пропавший ребенок пошел с другом купаться на речку. На берегу друг ненадолго отлучился, а когда вернулся то товарища не обнаружил, лежала только его одежда. Он ушел домой и побоялся сообщить о произошедшем. Поиски начались только после того, как родители спохватились, что их сын пропал

Теперь спасатели при помощи водолазного снаряжения обследуют дно реки, а также надводным осмотром — береговые линии.

Стоит сказать, всего на 20 июня обследовано 1200 м2 водной акватории. Поиски результатов не дали, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».