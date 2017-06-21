Полицейские Югры раскрыли кражу с банковской карты
Опубликовано: 21 июня 2017, 14:56 | Служба новостей "ЮграPRO"
Установить преступницу удалось с использованием системы «Безопасный город». Жительница города Радужный 37-летнего возраста нашла потерянную рассеянным гражданином банковскую карту. Редкой удачей оказалось то, что вместе с банковской картой была утеряна бумажка, где был записан банковский пин-код.
Воспользовавшись случаем, женщина, нашедшая карту, обналичила 19 тысяч рублей.
Обнаружив утерю карты мужем, его супруга, на чью имя был выдан этот документ, обратилась в дежурную часть ОМВД России по г. Радужному.
Полицейские, используя систему «Безопасный город» установили личность внезапно разбогатевшей гражданки. В отношении подозреваемой следственным отделением ОМВД России по г. Радужному возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Рубрики: Происшествия, Радужный. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 21 июня 2017, 12:44
На канале «Пыть-Ях ОНЛАЙН» в YouTube опубликован фильм «Как американцы хотели спасти Пыть-Ях». В фильме сообщается, что мусорная катастрофа стала угрозой для всего мира. Якобы, в Пыть-Яхе — экологическая катастрофа, с которой могут справиться лишь силы ... Читать полностью >>
Опубликовано 21 июня 2017, 11:40
Пять кандидатов на должность руководителя департамента социального развития Югры приняли участие в теледебатах, которые проходили накануне в прямом эфире ОТРК «Югра». Среди прошедших предварительный отбор по результатам окружной отраслевой конференции: Петр Громут, Светлана Давиденко, Игорь Зеленский, ... Читать полностью >>
Опубликовано 21 июня 2017, 10:37
Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в рабочем совещании, в ходе которого администрация Ханты-Мансийска презентовала проекты социально-экономического развития столицы ХМАО. В ходе встречи речь шла о трех проектах с ярко выраженным социальным характером – это развитие ... Читать полностью >>