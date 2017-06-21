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Полицейские Югры раскрыли кражу с банковской карты

Опубликовано: 21 июня 2017, 14:56 | Служба новостей "ЮграPRO"

Установить преступницу удалось с использованием системы «Безопасный город».  Жительница города Радужный 37-летнего возраста нашла потерянную рассеянным гражданином банковскую карту. Редкой удачей оказалось то, что вместе с банковской картой была утеряна бумажка, где был записан банковский пин-код.

Воспользовавшись случаем, женщина, нашедшая карту, обналичила 19 тысяч рублей.

Обнаружив утерю карты мужем, его супруга, на чью имя был выдан этот документ, обратилась в дежурную часть ОМВД России по г. Радужному.

Полицейские, используя систему «Безопасный город» установили личность внезапно разбогатевшей гражданки. В отношении подозреваемой следственным отделением ОМВД России по г. Радужному возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

 

Рубрики: Происшествия, Радужный. Метки: , , , .


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