По результатам пяти туров на чемпионатах мира лидируют 2 сборные России и женская сборная Украины

Сегодня на командном чемпионате мира по шахматам в Ханты-Мансийске сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 3:1. Победу одержали Никита Витюгов и Владимир Федосеев. Команда Польши одолела сборную Украины. Выиграли Радослав Войташек и Гжегож Гаевский. Сборная Индии обыграла команду из Египта. Вничью сыграли сборная Турции и сборная Китая. Команды Беларуси и США также закончились мирным исходом.

Таким образом по результатам пяти туров лидирует сборная России с 9 очками. У сборных Китая и Польши по 8 очков.

В командном чемпионате мира среди женщин сборная России и США сыграли вничью. Сборная Украины и Польши также сыграли вничью. Команда из Китая разгромила сборную Грузии со счетом 3.5:0,5. Сборная Вьетнама победила команду из Азербайджана со счетом 2,5:1,5. Команда Индии обыграла египтянок 3:1.

Лидируют команды России и Украины с 8 очками. У сборной Индии 7 очков.