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Мегионцы разыграли кубок «Кожаного мяча»

Опубликовано: 21 июня 2017, 17:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

На минувшей неделе в Мегионе на открытом футбольном поле в СОК «Геолог» при поддержке фонда «МЫ ВМЕСТЕ», а также лично учредителя фонда, депутата Думы Югры — Алексея Андреева, прошли соревнования по дворовому футболу «Кожаный мяч». Организаторами «Кожаного мяча» в этом году выступили администрация города и спортивное муниципальное учреждение «Спорт-альтаир».

Соревнования начались ровно в 11 часов, и ребята попали под солнцепек, однако это их не остановило, участники выкладывались на поле на все 100%, демонстрируя недюжинную волю к победе и выносливость под стать профессиональным футболистам. Всем участникам предоставлялась питьевая вода, а в целях безопасности на поле дежурил медик, — спортивный азарт нередко сопровождается ссадинами и растяжениями, но все обошлось, — соревнования прошли без травм и солнечных ударов.

В этом году целая команда футболистов приехала на соревнования из поселка Высокий. Участники в основном 2003-2005 годов рождения – это дети и подростки до 14 лет. Самым младшим участникам – трем футболистам – всего по 8 лет, однако это не помешало ребятам на равных играть с более старшими соперниками.

Всего состязались между собой за главный приз 6 команд, численность участников мероприятия 57 человек – отметим, что это, своего рода, «рекорд» для «Кожаного мяча», так как он стал самым массовым и «принял» максимальное (за все время существования турнира) количество команд-участниц.

Места в турнирной таблице распределились следующим образом:

1 место: Команда «Соболь»

2 место: Команда «Вымпел»

3 место: Команда «Ворон»

4 место: Команда «Торпеда»

5 место: Команда «Спартак»

6 место: Команда «Форпост»

Каждый участник был отмечен памятными сувенирами от фонда «МЫ ВМЕСТЕ» и депутата Алексея Андреева.

Рубрики: Мегион. Метки: , , .


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