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Интрига сохраняется. В теледебатах по выборам руководителя Депсоцразвития Югры появился новый лидер

Опубликовано: 21 июня 2017, 11:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

Пять кандидатов на должность руководителя департамента социального развития Югры приняли участие в теледебатах, которые проходили накануне в прямом эфире ОТРК «Югра».

Среди прошедших предварительный отбор по результатам окружной отраслевой конференции: Петр Громут, Светлана Давиденко, Игорь Зеленский, Светлана Круглова и Юрий Малимон. Об этом корреспонденты ИА «ЮграPRO» сообщали накануне в материале «Выбраны кандидаты на должности руководителей департаментов в ХМАО. Лидерами стали Алексей Дренин и Петр Громут».

В теледебатах претенденты на руководящую должность отвечали на вопросы ведущего и представителей профессионального сообщества в студии. Кроме того, у каждого югорчанина была возможность лично задать свой вопрос по телефону, а также принять участие в интерактивном голосовании.

В финале теледебатов все участники посредством голосования оценили кандидатов по четырем критериям.

  • Так, в вопросе актуальности поставленных в программе кандидата задач наиболее убедительной оказалась Светлана Давиденко.
  • Реалистичность предлагаемых решений эксперты в студии вновь отметили, в первую очередь, у Светланы Давиденко.
  • Наиболее компетентной в ответах на поставленные в ходе теледебатов вопросы эксперты назвали Светлану Круглову.
  • И лидером четвертого критерия оценки – «убедительность кандидата» — опять стала Светлана Давиденко.

Светлана Давиденко

Кстати, сегодня, 21 июня, в прямом эфире ОТРК «Югра» состоятся теледебаты по выборам директора департамента образования и молодежной политики.

После кандидатам на должность директоров двух департаментов предстоит пройти экспертную оценку. По итогам всех этапов отбора претенденты, показавшие наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору Югры Наталье Комаровой, сообщает пресс-центр Правительства Югры.

Рубрики: Выборы. Метки: , , , , .


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Комментарии

  1. Зубило:
    21 июня 2017 в 14:15

    Тем «неожиданнее» окажется выбор НВК. Ей нужны прислужники типа Дренина или Громута. Ставлю свою жвачку против любого другого мнения.

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