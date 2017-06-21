Интрига сохраняется. В теледебатах по выборам руководителя Депсоцразвития Югры появился новый лидер

Пять кандидатов на должность руководителя департамента социального развития Югры приняли участие в теледебатах, которые проходили накануне в прямом эфире ОТРК «Югра».

Среди прошедших предварительный отбор по результатам окружной отраслевой конференции: Петр Громут, Светлана Давиденко, Игорь Зеленский, Светлана Круглова и Юрий Малимон. Об этом корреспонденты ИА «ЮграPRO» сообщали накануне в материале «Выбраны кандидаты на должности руководителей департаментов в ХМАО. Лидерами стали Алексей Дренин и Петр Громут».

В теледебатах претенденты на руководящую должность отвечали на вопросы ведущего и представителей профессионального сообщества в студии. Кроме того, у каждого югорчанина была возможность лично задать свой вопрос по телефону, а также принять участие в интерактивном голосовании.

В финале теледебатов все участники посредством голосования оценили кандидатов по четырем критериям.

Так, в вопросе актуальности поставленных в программе кандидата задач наиболее убедительной оказалась Светлана Давиденко .

. Реалистичность предлагаемых решений эксперты в студии вновь отметили, в первую очередь, у Светланы Давиденко .

. Наиболее компетентной в ответах на поставленные в ходе теледебатов вопросы эксперты назвали Светлану Круглову.

И лидером четвертого критерия оценки – «убедительность кандидата» — опять стала Светлана Давиденко.

Светлана Давиденко

Кстати, сегодня, 21 июня, в прямом эфире ОТРК «Югра» состоятся теледебаты по выборам директора департамента образования и молодежной политики.

После кандидатам на должность директоров двух департаментов предстоит пройти экспертную оценку. По итогам всех этапов отбора претенденты, показавшие наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору Югры Наталье Комаровой, сообщает пресс-центр Правительства Югры.