Дождались! Прокурор Югры пожурил главу района единоросса Анатолия Дубовика

Исполняющий обязанности прокурора Югры Игорь Меньшиков внес представление об устранении нарушения закона главе Кондинского района, члену партии «Единая Россия» Анатолию Дубовику.

Напомним. В районном центре Междуреченский ХМАО закрыли единственную общественную «русскую» баню. Это уже вторая общественная баня, прекратившая свою работу в нефтяном регионе в год экологии. В поселке городского типа Междуреченский проживает 11 241 человек, и отсутствие общественной бани может привести к возникновению эпидемии педикулеза, возбудителями которого являются вши, — сообщало агентство «ЮграPRO» в мае 2017 года.

После прокурорского пинка, чиновничья машина в Кондинском районе со скрипом заработала: нашлось помещение, в котором ранее размещалась районная прокуратура, провели переговоры с энтузиастом-предпринимателем, который обещал к сентябрю нынешнего года отремонтировать и переоборудовать бывшую прокуратуру под общественную баню. Взамен ему была обещана субсидия в сумме 1,5 млн рублей в год и компенсация средств, потраченных на ремонт. Об этом агентству рассказала заместитель главы Кондинского района Наталья Максимова.

Так же Наталья Юрьевна поведала, что бывшая баня площадью более 400 квадратных метров десять лет назад была продана местному предпринимателю за миллион рублей.

«Ранее услуги бани предоставлял предприниматель, который имел в собственности помещение, доставшееся ему после процедуры банкротства одного из коммунальных предприятий поселка Междуреченский за миллион рублей, но это было очень давно, лет 10 назад. Площадь помещения более 400 квадратных метров. В порядке отбора, но естественно он был единственным, ему предоставлялась субсидия на возмещение убытков порядка 1,5 млн рублей ежегодно. Предпринимателю поступило предложение разместить там одно из торговых предприятий «Пятерочка», и он письменно уведомил нас о том, что не будет предоставлять банные услуги.

Мы определили новое помещение, которое находится в муниципальной собственности, но оно не новое, а с большим износом, о процентах износа я говорить не буду, я не обладаю такой информацией. Субсидия будет предоставляться на ту площадь, которую мы будем использовать под баню. Точно так же мы определили исполнителя этих услуг. Помещение будет подготовлено предпринимателем самостоятельно, будет сделан ремонт, затраты на ремонт будут заложены в стоимость субсидии и распределены на несколько лет, он готов на это. Через 2 дня мы выйдем на объект, и он нам расскажет, как все будет организовано, если это нас удовлетворит, то я озвучу вам фамилию. Все это предварительно, контракт еще не заключен. Предусматривается передача имущества в аренду путем проведения аукциона. Мы предварительно провели переговоры и определились, что заявится этот предприниматель. Честно говоря, желающих не много. Мы предварительно переговорили, провели встречу, что такой человек может зайти. Субсидия в количестве 460 тыс. рублей будет перечисляться, если баня начнет работать с сентября месяца, а в следующем году субсидия будет составлять порядка 1,5 млн рублей в год. Раньше билеты стоили 152 рубля. За год было 7800 помывок», — на этом рассказ о банной эпопее корреспонденту «ЮграPRO»заместитель главы Кондинского района Наталья Максимова закончила.

Все, что ни делается — к лучшему. Скоро заработает в городском поселении Междуреченский общественная баня, но осадок остается. Как так могло случиться, и кто виноват что, при огромном количестве и государственных, и муниципальных чиновников, а также множества структур, контролирующих их деятельность не самое маленькое поселение ХМАО-Югры осталось без бани? Напомним, продали ее за бесценок, и, наверняка, с нарушением закона. Какие-то «способные» чиновники довели до банкротства муниципальное предприятие, что, с учетом полуторамиллионных субсидий, сделать весьма мудрено. Но игра стоила свеч:по-тихому и по нереально смешной цене муниципальное имущество было продано.

Что и говорить, междуреченские чиновники страшно далеки от народа, моются индивидуально, игнорируя интересы не помытых масс. Хорошо, что проявил заботу о горожанах депутат Думы ХМАО-Югры Сергей Тульников, и на его запрос отреагировала прокуратура. Поздновато, но причина, очевидно, та же: страшно далеки они…