22-летний закладчик наркотиков задержан в ХМАО (Видео)
Опубликовано: 21 июня 2017, 16:01 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сотрудники полиции Нижневартовска задержали 22-летнего жителя города, подозреваемого в распространении наркотиков.
Накануне, полицейские, проводя обход территории 5-го микрорайона в районе одного из домов по ул. Мира, заметили молодого человека, который при виде патруля попытался скрыться. При обыске у задержанного обнаружено 9 полимерных пакетиков.
Согласно заключению экспертно-криминалистической лаборатории изъятое вещество является наркотическим, его вес составляет порядка 20 граммов (особо крупный размер).
Против молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Закладчику грозит наказание от трех до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.
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