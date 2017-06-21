22-летний закладчик наркотиков задержан в ХМАО (Видео)

Сотрудники полиции Нижневартовска задержали 22-летнего жителя города, подозреваемого в распространении наркотиков.

Накануне, полицейские, проводя обход территории 5-го микрорайона в районе одного из домов по ул. Мира, заметили молодого человека, который при виде патруля попытался скрыться. При обыске у задержанного обнаружено 9 полимерных пакетиков.

Согласно заключению экспертно-криминалистической лаборатории изъятое вещество является наркотическим, его вес составляет порядка 20 граммов (особо крупный размер).

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Закладчику грозит наказание от трех до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.