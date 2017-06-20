Выбраны шесть кандидатов на должности руководителей департаментов в ХМАО. Лидерами стали Алексей Дренин и Петр Громут

Накануне кандидаты на руководящие должности департаментов социального развития, образования и молодёжной политики Югры презентовали свои программы профессиональному сообществу.

Всего во втором этапе приняли участие 8 претендентов. На должность директора департамента соцразвития претендовали 5 человек, депобразования и молодежной политики – 3.

Результаты голосования за кандидатов на должность директора депсоцразвития определены следующие: Петр Громут (61 голос), Светлана Давиденко (22 голоса), Игорь Зеленский (21 голос), Круглова Светлана (14 голосов), Малимон Юрий (9 голосов).

Лидером голосования стал Петр Громут, родившийся на Кубе в 1979 году. Кандидат имеет высшее образование по специальности «Лечебное дело» (врач). В 2004 году Петр Громут окончил Тюменскую государственную медицинскую академию Минздрава РФ. В настоящее время Петр Александрович занимает должность Заместителя главного врача по организационно-методической работе в БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики».

Результаты голосования за кандидатов на должность директора департамента образования следующие: Алексей Дренин (93 голоса), Владимир Кривоногов (29 голосов) и Наталья Подивилова (1 голос).

Лидер голосования Алексей Дренин родился в 1983 году в селе Пионерское Симферопольского района Крымской области. Кандидат имеет высшее образование по специальности «Биоэкология» (биолог-эколог). Алексей Дренин заканчивал Сургутский государственный университет. Кроме того, он является кандидатом химических наук и доцентом. В данный момент Алексей Анатольевич занимает должность заместителя директора — начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

С программами каждого кандидата и его профессиональной деятельностью можно познакомиться на сайте департамента государственной службы и кадровой политики Югры, пройдя по ссылке.

Напомним, финальным этапом станут теледебаты в эфире ОТРК «Югра»: 20 июня – по выборам директора департамента социального развития, 21 июня – по выборам директора департамента образования и молодежной политики округа. В теледебатах примут участие все претенденты.

В итоге, кандидаты, показавшие наивысшие результаты, пройдут экспертную оценку и впоследствии будут приглашены на собеседование к губернатору Югры Наталье Комаровой, сообщает пресс-центр Правительства Югры.