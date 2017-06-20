В Югре пропал 10-летний мальчик, его одежда обнаружена на берегу реки

Накануне в городе Когалыме ХМАО пропал десятилетний мальчик, его одежду нашли на берегу реки Ингу-Ягун. Об этом сообщает Интерфакс-Урал.

«Пропавший мальчик пошел с другом купаться на речку. На берегу друг ненадолго отлучился, а когда вернулся то товарища не обнаружил, лежала только его одежда. Он ушел домой и побоялся сообщить о произошедшем. Поиски начались только после того, как родители спохватились, что их сын пропал», — рассказал заместитель мэра Когалыма.