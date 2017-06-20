В Нижневартовске определены сильнейшие команды дворовых футболистов

На минувших выходных в старой части города Нижневартовска прошли дворовые встречи по футболу Турнира «Коробка». От первой игры до награждения финалистов прошло три дня нелегкой борьбы за Кубок победителя.

Дворовые встречи футболистов-любителей «Коробка» стали уже традиционным мероприятием и неизменно вызывают неподдельный интерес у горожан, которые приходят посмотреть на живой настоящий дворовый футбол. Любительские соревнования предоставляют ребятам возможность показать себя, мотивируют тренироваться, поддерживать здоровый образ жизни. «Играю в первую очередь для себя, хочу проверить себя, на что я способен. И мы давно с ребятами, с нашей командой хотели поучаствовать в турнире, для нас это хорошая возможность. И потом, футбол, это моя любовь», — поделился участник турнира, Даниил Зайцев.

В этом году дворовые встречи «Коробка» стали возможны благодаря поддержке фонда «МЫ ВМЕСТЕ», чьим бессменным учредителем и идеологом является депутат Думы Югры Алексей Андреев. Весной этого года фонд провел конкурс грантовой поддержки социальных проектов и гражданских инициатив «45 полезных дел», участником и одним из победителей которого и стал идейный вдохновитель проекта «Коробка» Александр Семионов.

«Поддержка гражданских инициатив со стороны фонда «МЫ ВМЕСТЕ», существенно облегчает задачу организаторов – они могут больше времени посвятить самой идее и организации мероприятия, и реализовывать свои добрые начинания, не беспокоясь о финансовой стороне», — уверен Алексей Андреев, учредитель фонда «МЫ ВМЕСТЕ», депутат Думы ХМАО, член фракции «Единая Россия».

Мероприятие стало настоящим праздничным фестивалем спорта для вартовчан – три дня футбольных баталий на площадке СК «Магистраль» были ознаменованы следующими событиями: забито свыше 250 зрелищных голов, передано более 1000 точных пасов, образовалось два проколотых мяча, на поле футболу предавались 200 участников, соревновались за главный приз 24 команды, активно подбадривали игроков 250 болельщиков – вот рецепт футбольного праздника.











В рамках игр на соседней площадке партнеры фонда команда «Простые парни» проводили мини-турнир по подтягиваниям, в рамках подготовки к сдаче норм ГТО, на которой желающие могли посоревноваться в силе и выиграть памятные призы от фонда «МЫ ВМЕСТЕ».

Благодаря фонду выходные для жителей старой части города прошли по-спортивному. Поздравляем победителей этого года:

Категория 18+:

1-е место (второй год подряд!) — команда «Итальянцы»

2-е место – команда «Хайп»

3-е место – команда «86»

Категория 14-17:

1-е место – команда «БутгусАим»

2-е место – команда «18+»

3-е место – команда «Легион»