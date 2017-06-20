Смертельная автокатастрофа в Югре: молодая автоледи не справилась с управлением

За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Накануне ночью в Нижневартовском районе на 18 километре автодороги «Радужный — Новоаганск» 18-летняя автоледи, управляя автомобилем «Пежо», не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате аварии ее пассажир, 17-летняя девушка, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Кроме того, пострадали сама водитель и два пассажира.