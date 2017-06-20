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В Югре следователи допросили хозяина собак, которые насмерть загрызли сторожа

Опубликовано: 20 июня 2017, 15:24 | Служба новостей "ЮграPRO"

В городе Советский в качестве подозреваемого допрошен владелец собак, напавших на мужчину в районе промзоны.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного 14 июня по факту гибели югорчанина в результате нападения на него стаи собак на территории промышленной базы. Уголовное дело было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». Напомним, в ночь с 13 на 14 июня 2017 не менее 12 собак напали на местного жителя. От травм, нанесенных собаками, мужчина скончался на месте ЧП. Об этом корреспонденты «ЮграPRO» сообщали в материале «Свора из 12-ти собак в Югре насмерть загрызла мужчину, возбуждено уголовное дело».

Теперь появились новые подробности. В частности, был допрошен в качестве подозреваемого хозяин собак. Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый является индивидуальным предпринимателем – владельцем промбазы, на территории которой, по предварительным данным, обитали 12 собак. Также на этой базе проживал мужчина, охранявший территорию и подкармливающий животных. 13 июня 2017 года около 23 часов собаки напали на сторожа, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, причинив ему тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.

По версии следствия, владелец промбазы не обеспечил безопасность окружающих людей, поскольку допускал свободный выгул собак без поводков и намордников на территории базы, доступ к которой имел неограниченный круг лиц.

«В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза и комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Стоит отметить, что в целях обеспечения безопасности граждан, опасные животные были ликвидированы», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО.

Рубрики: Происшествия, Советский район. Метки: , , , , , .


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