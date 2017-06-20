Щепки летят. Прокуратура Югры наказала Департамент недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры при предоставлении лесного участка.

Проверка установила, что ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания» в зимой 2017 года осуществляло сейсморазведочные работы по договору подряда на территории ТО-Мегионское лесничество в Нижневартовском районе. В ходе работ была осуществлена незаконная вырубка древесины в отсутствие договора аренды и проекта освоения лесов.

Затем, чтобы придать правомерность использования лесов и последующего оформления разрешительных документов на указанные лесные участки, недропользователь предоставил в Департамент недостоверные сведения о произрастании на испрашиваемых участках лесных насаждений, что является основанием для принятия решения об отказе в предоставлении в аренду земель лесного фонда и отказа в согласовании проекта освоения лесов.

Однако, Департамент, в нарушение положений Лесного кодекса РФ, предоставил юридическому лицу в аренду лесные участки, на которых уже произведена незаконная вырубка деревьев.

По результатам проверки природоохранная прокуратура внесла представление руководителю Департамента, нарушения устранены. На проект освоения лесов, представленный заявителем, выдано отрицательное заключение. Ответственное должностное лицо Департамента привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.