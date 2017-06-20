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Сегодня в столице Югры сборные России по шахматам победили команды Беларуси и Грузии

Опубликовано: 20 июня 2017, 22:10 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня  в Ханты-Мансийске были сыграны партии четвертого тура командных чемпионатов мира.

В мужском командном чемпионате мира сборная России обыграла команду Беларуси со счетом 3:1 (победили российские шахматисты Ян Непомнящий и Максим Матлаков).

Команда Китая разгромила Египет 3,5:0,5 (выиграли Юй Янъи, Вэй И и Ли Чао).

Сборная Турции сотворила очередную сенсацию, с минимальным счетом выиграв у лидировавших поляков. В единственной результативной партии Эмре Джан обыграл Матеуша Бартеля.

Украинская дружина нанесла поражение Норвегии. Победу команде принесли Александр Моисеенко и Мартын Кравцив.

Сборная Индии с крупным счетом одолела команду США (выиграли Баскаран Адибан, Кришнан Сашикиран и Паримарджан Неги, вничью сыграл Сантош Видит).

После четырех туров лидируют сборные России и Китая, чьи участники набрали по 7 матчевых очков.

В командном чемпионате мира среди женщин центральный матч Грузия – Россия завершился победой «хозяек поля» со счетом 2,5:1,5. Выиграли Александра Костенюк и Екатерина Лагно, вничью сыграла Александра Горячкина, проиграла Валентина Гунина. Сборная Украины выиграла у вьетнамской команды 3:1. Победу украинкам принесли Анна Ушенина и Наталья Букса.

Благодаря выигрышу Падмини Рут сборная Индии победила команду Польши 2,5:1,5. Команда США обыграла египтянок 3,5:0,5. Сборная Азербайджана вновь порадовала своих болельщиков, сведя вничью матч с китаянками.

После четырех туров по 7 матчевых очков в своем активе имеют сборные России и Украины. На 2 очка отстает команда Индии.

Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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