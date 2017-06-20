Подключайтесь! В Югре ушел в отставку чиновник, принимавший непопулярные, но дальновидные решения

Директор департамента образование города Сургута ХМАО Татьяна Османкина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает «Сургутская трибуна».

Главным достижением департамента образования последних лет стало строительство детских садов, которое решило проблему очередности для детей с трех лет. Поручение Владимира Путина в Сургуте курировала Османкина, и ей удалось объединить всех: и депутатов, и городскую администрацию, и правительство Югры.

«Подключайтесь!» — любимая фраза Татьяны Османкиной возымела действие. Итог – в начале 2016 года все сургутские малыши с трех лет получили путевки в детсады.

Отмечается, что Татьяна Николаевна уже получила приглашение на новую работу. Заслуженный педагог России Татьяна Османкина будет работать заместителем главы Сургутского района и курировать вопросы образования, социальной защиты и культуры муниципалитета.

Так же Татьяна Османкина прославилась тем, что в течение двух лет она пыталась отстоять льготы многодетным семьям и семьям участников боевых действий. В результате мэр Сургута Вадим Шувалов даже наложил взыскание на непослушного чиновника, после инцидента она попала в больницу. А родители встали на защиту заслуженного педагога, выступив против решения главы Сургута.