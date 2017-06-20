От болезней сердца энергичным шагом! В Югре появился пешеходный маршрут «Здоровое сердце»

В Год здоровья, объявленный Губернатором Югры Натальей Комаровой в 2017 году, Окружной кардиологический диспансер делает особый акцент на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, при этом несколько отойдя от привычных методов популяризации здорового образа жизни. Так, активно реализуется проект «Красное платье», призванный привлечь внимание женщин к сердечному здоровью своей семьи. В его рамках кардиоскрининг прошло более 500 жителей Сургута, даны рекомендации о корректировке образа жизни и при необходимости — направления к кардиологу.

В поддержку формирования тенденции здорового образа жизни, проявления заботы о себе и близких, накануне в парке «За Саймой» был торжественно открыт маршрут «Здоровое сердце». Почетными гостями церемонии стали Глава города Сургута Вадим Шувалов и Председатель Думы города Сургута Надежда Красноярова. Организаторами выступили Окружной кардиологический диспансер и Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» – «Банк нашего города». Именно банкиры поддержали и оказали спонсорскую помощь для реализации первого в городе проекта, который направлен на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний путем привлечения горожан к активному досугу. Партнерами маршрута «Здоровое сердце» выступили группа компаний «СеверСтрой» и ООО «Брусника. Сургут».

«В силу своей профессии, мы ежедневно стоим на страже сердечного здоровья югорчан, оказывая медицинскую помощь для спасения жизни. Но проведение высокотехнологичных операций, медикаментозная терапия, продолжительное стационарное лечение – на этом процесс выздоровления пациента кардиологического профиля не заканчивается,- отмечает главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева

Отмечается, что маршрут Здоровое сердце» проложен таким образом, что по нему будет комфортно следовать как подготовленным спортсменам, так и начинающим. Общая длина дистанции составляет 2 километра. В начале и в конце пути промежутки между указателями максимальны. Это сделано для того, чтобы на старте привести в тонус дыхательную и костно-мышечную системы, активизировать кровообращение и закрепить положительный эффект динамичной ходьбой на финише.

«Что такое занятия спортом — это самодисциплина, самовоспитание. Это стремление к лучшему, это ответственность перед родными и близкими. Ведь если ты здоров, значит твои близкие счастливы, — отметила Председатель Думы Сургута Надежда .

Почетные гости презентации, организаторы и партнеры проекта «Здоровое сердце» вместе с журналистами протестировали часть маршрута. Пройдя 500 метров, члены делегации дружно измерили пульс, как рекомендовано на одном из информационных щитов. Настроение мероприятию создали работники Окружного кардиологического диспансера. Более 50ти человек в свой обеденный перерыв отправились в двухкилометровое путешествие, скандируя речевки о здоровом образе жизни.