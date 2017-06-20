Вторник, 20 июня 2017 18+

Комментарии:

Бал лучших выпускников Югры пройдет в Ханты-Мансийске уже в эту пятницу

Опубликовано: 20 июня 2017, 9:13 | Служба новостей "ЮграPRO"

В окружной столице 23 июня состоится Бал лучших выпускников Югры. Мероприятие посетят около ста самых талантливых одиннадцатиклассников региона вместе со своими родителями и педагогами.

В Бале лучших выпускников Югры примут участие ученики, получившие аттестат о среднем общем образовании с отличием, победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры интеллектуальных и творческих конкурсов спортивных соревнований регионального, федерального и международного уровней, а также выпускники, набравшие высшее количество (100) баллов по одному учебному предмету по результатам единого государственного экзамена. Все участники Бала будут награждены медалью «За особые успехи в обучении» из рук Алексея Дренина – исполняющего обязанности директора Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры, а 24 самых лучших выпускника будут удостоены честью получить медаль за «Особые успехи в обучении» из рук Губернатора ХМАО – Югры Натальи Комаровой.

Кроме того, в образовательном празднике поучаствуют представители сферы культуры, образования, молодежной политики, спорта и предпринимательства.

Для выпускников подготовлены концертная программа, торжественная встреча с Натальей Комаровой, а также круглый стол с губернатором на тему «Современный выпускник: вчера, сегодня, завтра», участие в котором примут педагоги и выпускники совместно, сообщает пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр».

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , .


Рейтинг новости:

72
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Подключайтесь! В Югре ушел в отставку чиновник, принимавший непопулярные, но дальновидные решения

Опубликовано 20 июня 2017, 10:22

Директор департамента образование города Сургута ХМАО Татьяна Османкина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает «Сургутская трибуна». Главным достижением департамента образования последних лет стало строительство детских садов, которое решило проблему очередности для детей ... Читать полностью >>

25 тысяч рублей заплатит югорчанин за то, что укусил полицейского

Опубликовано 20 июня 2017, 10:15

Городской суд Радужного признал виновным в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского 25-летнего жителя города. Все дело в том, что пьяный гражданин в ответ на требования полицейского прекратить нарушать порядок покрыл полицейского матом. Затем правонарушитель ... Читать полностью >>

Смертельная автокатастрофа в Югре: молодая автоледи не справилась с управлением

Опубликовано 20 июня 2017, 9:35

За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО. Накануне ночью в ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO