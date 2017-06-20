Бал лучших выпускников Югры пройдет в Ханты-Мансийске уже в эту пятницу

В окружной столице 23 июня состоится Бал лучших выпускников Югры. Мероприятие посетят около ста самых талантливых одиннадцатиклассников региона вместе со своими родителями и педагогами.

В Бале лучших выпускников Югры примут участие ученики, получившие аттестат о среднем общем образовании с отличием, победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры интеллектуальных и творческих конкурсов спортивных соревнований регионального, федерального и международного уровней, а также выпускники, набравшие высшее количество (100) баллов по одному учебному предмету по результатам единого государственного экзамена. Все участники Бала будут награждены медалью «За особые успехи в обучении» из рук Алексея Дренина – исполняющего обязанности директора Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры, а 24 самых лучших выпускника будут удостоены честью получить медаль за «Особые успехи в обучении» из рук Губернатора ХМАО – Югры Натальи Комаровой.

Кроме того, в образовательном празднике поучаствуют представители сферы культуры, образования, молодежной политики, спорта и предпринимательства.

Для выпускников подготовлены концертная программа, торжественная встреча с Натальей Комаровой, а также круглый стол с губернатором на тему «Современный выпускник: вчера, сегодня, завтра», участие в котором примут педагоги и выпускники совместно, сообщает пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр».