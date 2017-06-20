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25 тысяч рублей заплатит югорчанин за то, что укусил полицейского

Опубликовано: 20 июня 2017, 10:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

Городской суд Радужного признал виновным в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского 25-летнего жителя города.

Все дело в том, что пьяный гражданин в ответ на требования полицейского прекратить нарушать порядок покрыл полицейского матом. Затем правонарушитель из мести за пресечение его противоправных действий, укусил сотрудника полиции. По данным фактам было возбуждено уголовное дело, которое в дальнейшем было передано в суд.

В итоге, городской суд постановил, признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей и в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Радужному.

Рубрики: Радужный. Метки: , .


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