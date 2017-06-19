Я начал жизнь в трущобах городских! Дети города Пыть-Яха в Югре играют на свалке

В нынешнем июне исполнился год как вывезли все контейнеры для сбора мусора с улицы Песчаной в городе Пыть-Ях. В этом районе «города нефтяников» нет ни одной игровой площадки, а вся территория завалена мусором.

«На нашей улице нет воды, балки топим дровами, а год назад вывезли контейнеры для сбора мусора. Воду мы носим с колонки, и за воду мы платим, а колонку мы сделали сами. Перед выборами приезжал прокурор: стоял, смотрел и звонил куда то. А ведь у нас есть дети, и они здесь играют, на этой свалке», — посетовала несчастная жительница Песчаной улицы.

Напомним, что корреспондент «ЮграPRO» в одном из апрельских материалов высказал предположение, что идет научный эксперимент. Для ученых естественнонаучного направления в Югр — огромное поле для кипучей исследовательской деятельности. Правда, на этот раз, имена «ученых» неизвестны. Зато, судя по предпринятым ими действиям, это будет грандиозный и, даже можно сказать, опасный эксперимент над живыми людьми, ведь в июне 2016 года из балочного поселка вывезли все мусорные контейнеры! Похоже, что некий таинственный естествоиспытатель пишет научную диссертацию на тему: «Рукотворные эпидемии в современном городе», а балочное поселение в Пыть-Яхе приспособил под естественную лабораторию. Видимо, у него — очень высокие покровители, а у них – «длинные руки», возможно даже — все тот же хищный Фонд Сороса, который мечтает извести русский народ. Такие предположения были высказаны исходя из факта, что ни прокуратура, ни Роспотребнадзор, ни чиновники ничего не могут сделать, чтобы спасти бедных подопытных.

Вероятно, не выдержав такой колоссальной нагрузки, ушел в отставку бывший заместитель главы Пыть-Яха Александр Кочерещенко, именно он отвечал за этот участок работы.

«Ушел в отпуск и написал заявление об увольнении по собственному желанию», — заявила корреспонденту «ЮграPRO» помощник главы города Дарья Мартын. А новый, пока еще И.О. заместителя мэра Ильдар Ахунов включился в работу по очистке родного города от мусора по серьезному, но сроков окончательной победы над мусором не стал выдавать, видимо боясь сглазить.

«Эта тема у нас родилась не в этом году – она тянется с 2016 года. На территории Пыть-Яха три организации оказывают услуги по вывозу мусора на полигон в Нефтеюганском районе. У одной из этих организаций был заключен договор о вывозе мусора с территории данного балочного массива, но ввиду задолженностей данная организация ушла с рынка. Мы неоднократно вместе с главой города встречались с населением и предлагали свои пути решения. Предлагали всегда три варианта: индивидуально заключить договор, приобрести контейнеры и установить непосредственно у своего жилища; второй вариант — создать комитет общественного управления (это юридическое лицо, которое могло бы заключить договор со сторонней организацией о вывозе мусора); третий способ решения проблемы такой, у нас есть ООО КТОС «Вертолетка», но, к сожалению, жители не смогли организоваться.

По поручению новой депутатской комиссии сформирована рабочая группа, и в мае 2017 года уже провела первое заседание и сейчас рассматриваем различные варианты вплоть до того, чтобы через нас оказывать эти услуги, но там возникает ряд вопросов — необходимо закупить технику, разработать план мероприятий и довести его до населения, организовать заключение договоров, и вопрос очень остро стоит, ввиду того, что последняя инвентаризация была проведена пару лет назад, и эту работу нам необходимо тоже провести, чтобы знать, кто там проживает. К сожалению, очень сложно спрогнозировать срок решения этих сложнейших задач. Нам приходится тратить бюджетные средства, чтобы убрать этот мусор, работаем», — заявил корреспонденту «ЮграPRO» исполняющий обязанности главы города – начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам города Пыть-Яха Ильдар Ахунов.

Ну, а как выживать детям городских трущоб? Очередная прямая линия с Владимиром Путиным будет только через год, и возможно Владимир Владимирович попросит чиновников в Югре пересчитать и жителей улицы Песчаной в Ханты-Мансийском автономном округе, ведь повезло же жительнице города Нягани в ХМАО, через час после звонка сам мэр приехал к ней, а там не за горами и установка новеньких выкрашенных контейнеров для мусора!

И не станут ли слова песни из кинофильма «Генералы песчаных карьеров» «Я начал жизнь в трущобах городских» для них родными! А чиновники в Югре опять отделаются легким испугом…